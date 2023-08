Colpo di scena Mbappè: ora può accadere davvero

Il calciomercato può regalare importanti colpi di scena. Da tener d’occhio la situazione del talento Kylian Mbappè.

Il Psg sta vivendo una vera e propria rivoluzione. La società francese ha affidato la panchina a Luis Enrique ed Al Khelaifi sta facendo davvero di tutto per accontentare le richieste del tecnico francese.

Da Messi fino a Neymar sono tanti in uscita e da valutare la situazione di Mbappè. Ci sono diversi club interessati all’acquisto del calciatore ma al momento di concreto c’è stato poco. La volontà del calciatore, così come quella dei francesi sembra ormai chiara.

Il Psg ha sempre espresso le proprie idee, Mbappè resta solo con il rinnovo e la società sta provando a farglielo capire in tutti i modi. Prima le velate minacce del presidente, poi la scelta di metterlo fuori rosa e addirittura, fuori al Parco dei Principi, la scelta di togliere la gigantografia del calciatore. Un modo per mettere pressione a Kylian, anche se le cose nelle ultime ore sono cambiate.

Il PSG scarica Mbappé, l’attaccante ha scelto la nuova destinazione

Dopo il pari e la scialba prestazione all’esordio in campionato il Psg ha preso una decisione importante. La società, con l’approvazione del tecnico e del presidente, ha reintegrato in rosa il calciatore, che sarà a tutti gli effetti a disposizione di Luis Enrique. Un colpo di scena clamoroso visto le dichiarazioni delle ultime settimane.

Ora Luis Enrique potrà contare su un attacco fenomenale con i nuovi arrivi Ramos e Dembele e ad accompagnare l’ex stella del Monaco. Addirittura secondo quanto riporta RMC Radio il calciatore avrebbe aperto ad un rinnovo, magari di un solo anno con un’importante clausola rescissoria. Le parti sono al lavoro ma Kylian non è più fuori dai piani del club. I tifosi e Luis Enrique possono sorridere, il miglior calciatore al mondo è tornato.

Secondo qualcuno si tratterebbe di un chiaro segnale relativo alla possibile cessione, secondo altri una mossa il cui scopo è quello di scuotere il calciatore. Lo stesso che in questi giorni ha continuato ad allenarsi in disparte come un autentico separato in casa. La vicenda Mbappé sembra più particolare del previsto.

E intanto Kylian ha rispedito al mittente un’offerta monstre proveniente dall’Arabia, 400 milioni di ingaggio per due anni più 300 per il cartellino da versare al PSG, che il club avrebbe sicuramente gradito. Invece tutto si è concluso con un nulla di fatto, Mbappé sembra avere occhi solo per il Real Madrid. Club che, come accennato, preferirebbe chiudere l’operazione a costo zero tra un anno. Il calciomercato può regalare ancora dei colpi di scena.