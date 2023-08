Castrovilli torna da Italiano: gli scenari possibili

Gaetano Castrovilli è stato a un passo dal lasciare la Fiorentina, ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere dopo il mancato accordo con il Bournemouth.

Le visite mediche hanno rimandato indietro il centrocampista gigliato, creando non poco imbarazzo al calciatore e alla società viola. Ci sono molti scenari da considerare per il prossimo futuro.

Un accordo lampo e una retromarcia ancora più veloce: l’avventura inglese di Gaetano Castrovilli è durata un paio di ore, il tempo di prendere il volo, fare le visite mediche ed essere rimandato a casa senza troppi complimenti.

Il Bournemouth ha scartato il centrocampista, che ha vinto il titolo europeo con l’Italia di Mancini, mentre la Fiorentina ha visto sfumare un accordo da 14 milioni di euro, denaro che avrebbe fatto comodo ai viola per comprare un altro regista. La mezzala è tornata agli ordini di Italiano, ci sono ora delle chance da considerare.

Castrovilli, le opzioni per lui

Il centrocampista ha il contratto in scadenza nel 2024, cederlo a queste cifre sarebbe stato interessante e, sommando questa partenza a quella di Igor, i viola potevano ritrovarsi un bel tesoretto da trenta milioni di euro, rinforzandosi in vista della Conference League. Per il momento, però, il pensiero è solo rivolto a cosa fare con il centrocampista, ci sono diverse opzioni in ballo per lui e tanti scenari ancora aperti.

La prima opzione sembrerebbe quella di andare verso un lieto fine, con il rinnovo per Castrovilli e la maglia numero dieci che rimane sulle sue spalle anche per il futuro. Previsione fin troppo ottimistica, ma potrebbe essere aiutato in ciò anche dal contesto familiare, considerando come la moglie Rachele Risaliti sia in attesa e come Firenze comunque abbia avuto sempre rispetto della coppia. La seconda opzione è di arrivare a fine contratto a giugno 2024, senza nessun movimento.

Castrovilli giocherebbe in Conference League e poco più, Italiano in campionato punterebbe su ben altre opzioni a questo punto, mentre il calciatore potrebbe trovare una big a costo zero già da gennaio.

Resta poi un altro punto focale, cercare subito una squadra che possa dare fiducia al centrocampista, disposta a investire questa cifra. Si lavora nel campo dell’ipotesi, potrebbe essere il profilo giusto per un club come il Torino, soprattutto se Ricci partirà in direzione Lazio. Il club granata avrebbe denaro da investire e potrebbe essere la scelta ideale per Castrovilli, che aggiungerebbe un tassello d’esperienza a centrocampo.