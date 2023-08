Clamoroso Arabia, il big cambia idea: ora cambia tutto

Le offerte arabe stanno provocando un terremoto calcistico: il fantasista cambia idea, ora vuole soltanto la Saudi Pro League

Nessuno si sarebbe mai aspettato un protagonismo così capillare da parte del campionato saudita che forte della spinta del governo di Riyad, tramite il proprio fondo PIF (Public Investment Fund, lo stesso che detiene l’80% del Newcastle United per intenderci), sta praticamente scrivendo daccapo le regole del calciomercato.

L’Europa è rimasta spiazzata così come i calciatori che fanno parte dei cinque campionati migliori del continente. Non esistono club che sarebbero disposti a spendere cifre esorbitanti per un solo calciatore, ma questo non pare essere un problema per le quattro società di punta del calcio saudita appartenenti come detto al fondo sovrano in mano al governo centrale.

Molti calciatori, anche relativamente giovani (si pensi all’ex Lazio Sergej Milinkovic-Savic ad esempio) e quindi con un futuro importante davanti a sé, hanno detto sì alle avances saudite. Altri invece hanno tentennato fino a quando hanno potuto per poi cedere alle lusinghe arabe. È il caso questo di uno dei migliori calciatori del Fulham che avrebbe in mente ora di lasciare il club londinese.

Fulham, Willian cambia idea: ora vuole l’Arabia Saudita

Il panico provocato dall’onnipresenza dei club sauditi sembra stia dando del filo da torcere persino alla Premier League, campionato chiaramente dotato di un appeal impareggiabile. Così il Fulham ne sta sperimentando i più atroci effetti con Willian, uno dei più talentuosi della rosa di Marco Silva, che a distanza di dieci giorni dalla firma del rinnovo contrattuale fino al 2024 ha cambiato idea.

Evidentemente ha in testa solo i milioni dell’Al Shabab, club interessato a lui ma che fino al 18 luglio, giorno della firma del brasiliano sul contratto del Fulham, non aveva convinto l’ex Chelsea e Arsenal. Ma ora le cose sono cambiate: il fantasista ha già un accordo verbale con la società di Riyad e starebbe spingendo il suo club attuale a lasciarlo partire a fronte chiaramente di una cifra importante.

Il Fulham tuttavia non sembra disposto a intavolare una discussione con il proprio tesserato che come detto ha da poco rinnovato il suo contratto. Appare inflessibile anche perché l’inizio della nuova stagione della Premier League è alle porte e il club vorrebbe presentarsi alla prima in trasferta contro l’Everton con tutti gli effettivi pronti. Una situazione delicata e che tiene in ansia i tifosi inglesi.