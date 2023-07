Inter, l’addio è solo rimandato a giugno 2024

Mentre la squadra si trova ad affrontare il ritiro pre campionato, la dirigenza lavora senza sosta sul calciomercato, sia per quanto riguarda gli acquisti che le cessioni.

L’Inter si sta rendendo protagonista di un buon mercato, fatto di molte entrate ma anche di diverse uscite importanti.

Tra gli addii più illustri troviamo Skriniar, Brozovic, Dzeko, Lukaku e, per ultimo, André Onana passato al Manchester United per circa 55 milioni di euro. L’Inter ora è alla ricerca di un nuovo estremo difensore, con Sommer del Bayern Monaco che pare essere in netto vantaggio. Altro reparto che necessità di rinforzi è l’attacco, orfano di Dzeko e Lukaku, che per motivi diversi hanno salutato.

Il solo arrivo di Thuram infatti non basta, tanto che la società sta valutando Balogun e Morata come possibili rinforzi. Oltre alle cessioni, però, ci potrebbero essere anche delle uscite, con diverse società che stanno già lavorando per il futuro. A tal proposito, un top club europeo è pronto a piombare su un perno dei nerazzurri nell’estate 2024.

Il Real Madrid progetta il futuro, big dell’Inter nel mirino: il popolo nerazzurro ora trema

Diverse società non si stanno limitando a programmare la stagione che inizierà a breve, ma anche quella del futuro. Il Real Madrid, infatti, inizia a pianificare il mercato per l’estate 2024. I merengues, infatti, perderanno Luka Modric la prossima estate. Il campione croato ha rinnovato con i Blancos per un ulteriore stagione, ma il suo addio nel 2024 è scontato.

Per questo motivo, Florentino Perez sta pensando ad un grande colpo per sostituirlo, in modo da regalare al successore di Ancelotti un centrocampista dalla grande caratura. Il profilo individuato dal club spagnolo è quello di Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter e della nazionale. L’acquisto di Frattesi, se si rivelerà essere giusto, può liberare l’ex Cagliari la prossima estate.

L’anno prossimo il classe 1997 sarà alla quarta stagione in nerazzurro, e potrebbe essere allettato da una nuova esperienza soprattutto in caso di chiamata del Real Madrid. In caso di offerte tra i 70 e gli 80 milioni di euro, la dirigenza è disposta a sedersi al tavolo delle trattative per valutare una cessione. Al momento a Madrid Barella è solo un’idea, ma non è da escludere che nel corso dei prossimi mesi possano avvenire i primi contatti. Il popolo nerazzurro ora trema davvero.