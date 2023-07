Inter, c’è l’accordo: arriva il nuovo numero 1

Si sblocca la situazione portiere per l’Inter: i nerazzurri sono vicinissimi all’accordo per il nuovo numero 1.

Simone Inzaghi potrà abbracciare molto presto il suo nuovo rinforzo fra i pali: la trattativa è alle battute finali.

Il mercato dell’Inter ha subito una brusca frenata dopo gli arrivi di Di Gennaro, Bisseck, Thuram, Frattesi e Cuadrado. Come ben noto, infatti, i nerazzurri hanno perso sia Onana (ceduto allo United) che Handanovic e, di conseguenza, sono alla ricerca di due nuovi portieri. I tempi, però, si sono allungati più del previsto e Inzaghi è partito per il Giappone con il giovanissimo Filip Stankovic titolare.

Il serbo, figlio del grande ex centrocampista, ha ben figurato contro l’Al-Nassr, ma il suo futuro potrebbe essere in prestito per giocare con regolarità. L’attesa, però, starebbe per finire: l’allenatore interista avrà molto presto il suo numero 1.

Inter, Inzaghi accontentato: ecco l’erede di Onana

L’Inter ha ceduto Onana dopo un solo anno realizzando una plusvalenza preziosissima per i bilanci, ma hanno perso un ottimo portiere che ha messo in mostra ottime doti con la maglia nerazzurra. Anche Handanovic ha salutato Milano insieme a Cordaz (già sostituito con Di Gennaro): ci sarà una rivoluzione totale fra i pali. Ad oggi, quindi, mancano il primo ed il secondo portiere.

La situazione sarebbe vicinissima alla risoluzione dopo un’attesa più lunga del previsto. Dopo giorni di trattative, infatti, è arrivata la fumata bianca per l’acquisto di Sommer. Lo svizzero è sempre stato il primo nome sulla lista dell’Inter e Inzaghi potrà accoglierlo a breve. Decisivi sono stati gli ottimi rapporti fra i nerazzurri ed il Bayern Monaco, che libererà il portiere per circa €4.5 milioni rinunciando alla clausola da €6 milioni.

L’ex ‘Gladbach ha sempre manifestato la propria voglia di trasferirsi a Milano e l’affare non è mai stato in discussione. I bavaresi hanno solamente aspettato di avere conferme sulle condizioni fisiche di Neuer e di muoversi sul mercato per un altro portiere (trattati sia Mamardashvili che Raya) prima di dare il via libera.

Ora, però, l’Inter cerca un vice per Sommer. L’obiettivo primario è Trubin, che lo Shakhtar Donetsk non lascerà partire facilmente nonostante l’imminente scadenza del contratto. L’ucraino spinge per il passaggio in nerazzurro, ma tutto dipenderà dalle richieste del club. Il piano B porta ad Audero, reduce dalla retrocessione con la Sampdoria e con un valore del cartellino inferiore: il suo arrivo potrebbe essere più semplice. Se nessuno dei due dovesse arrivare a Milano, potrebbe farsi strada l’ipotesi Stankovic come secondo portiere.