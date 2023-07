Accordo raggiunto: firma con la Roma, tifosi in estasi

Il mese di giugno ha visto una Roma decisamente scatenata sul calciomercato. Ora i giallorossi sono vicini ad una nuova firma, che fa esplodere di felicità i tifosi.

La Roma ha vissuto una prima parte di calciomercato da grande protagonista. I giallorossi, infatti, hanno messo a segno colpi importanti, rinforzando di fatto la rosa di José Mourinho.

Ndicka, Aouar, Kristensen e Llorente, sono i quattro acquisti messi a segno da Tiago Pinto, bravo ad anticipare la concorrenza. Si tratta di colpi molto intelligenti, che a livello di cartellino non hanno portato nessun esborso economico al club capitolino. Oltre a questo, il dirigente giallorosso ha svolto un grande lavoro anche sul fronte cessioni, che ha permesso ai giallorossi di rispettare il fair play finanziario evitando sanzioni.

Ora la Roma si sta guardando intorno per rinforzare l’attacco dello “special one”, che oggi può contare solo su Belotti. Proprio per quanto riguarda il reparto avanzato, la firma del fuoriclasse pare essere imminente. Come già accennato, la Roma sta lavorando costantemente per cercare di regalare calciatori importanti a José Mourinho.

Tutto fatto, a breve la firma: tifosi giallorossi in estasi

Per quanto riguarda il reparto offensivo, i candidati per sbarcare a Roma sono Gianluca Scamacca e Alvaro Morata, che piacciono particolarmente al portoghese. Per il bomber azzurro, che ha detto chiaramente di volere la Roma, il West Ham dovrà convincersi ad aprire al prestito, visto che la Roma non può permettersi un acquisto a titolo definitivo. Per Morata la questione è ancora più complicata, visto che sul calciatore è forte l’interesse di diverse società tra cui l’Inter.

In attesa di risolvere la questione legata al nuovo bomber, però, la Roma è pronta ad annunciare una firma che fa esplodere di felicità il popolo giallorosso. Stiamo ovviamente parlando di Paulo Dybala che, stando a quanto riporta il portale Tuttomercatoweb, è pronto ad apporre la firma sul nuovo contratto. Gli incontri tra la dirigenza e l’entourage del campione argentino sono stati molto positivi, tanto che l’annuncio può arrivare già nella prima settimana di agosto.

Il contratto sarà almeno di durata triennale, da capire se ci sarà l’inserimento di una nuova clausola o se verrà rimossa definitivamente. Più semplice questa ultima opzione. In attesa di ulteriori acquisti, José Mourinho e tutto il popolo giallorosso possono festeggiare: Paulo Dybala è pronto a legarsi definitivamente ai colori giallorossi.