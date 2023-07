Hojlund, affare (quasi) fatto: dove giocherà il prossimo anno

L’affare è ormai in fase di chiusura: Hojlund ha scelto, l’Atalanta passa all’incasso e quel dettaglio conferma la stretta di mano.

Giusto un anno. Il tempo di mostrare in Serie A quegli strappi non comuni per un attaccante così possente, e poi ancora gol e assist.

Rasmus Hojlund è stato prelevato dall’Atalanta per una cifra ragguardevole, e molti addetti ai lavori che non conoscevano le qualità del centravanti, hanno immediatamente compreso il perchè di quell’investimento così oneroso. Hojlund durante l’anno ha strappato un posto da titolare, chiudendo il campionato con 9 reti e 4 assist in Serie A in 32 presenze, molte delle quali partendo dalla panchina. Le statistiche ribadiscono le sue qualità.

Il danese ha chiuso il primo anno in campionato con un gol ogni 204 minuti giocati, e quella capacità di aprire le difese, sommate alla forza fisica e alla velocità, hanno immediatamente rapito l’attenzione dei club italiani. Juventus e Napoli hanno bussato all’Atalanta, incassando la doccia fredda di una valutazione alta giustamente fatta dagli orobici. Strada sbarrata quindi per le italiane, e spalancata per i club esteri. Dopo una lunga serie di voci e di offerte però la telenovela starebbe per chiudersi.

Hojlund, affare chiuso: ecco dove giocherà

Hojlund ha deciso, l’Atalanta ha accettato una proposta con numeri pesanti, e nelle prossime ore arriverà l’ufficialità. C’è infatti anche un dettaglio che rafforza questa ipotesi, e non è sfuggito affatto. Il calciatore danese è pronto a lasciare il ritiro dell’Atalanta. Sulla volontà del club di monetizzare con la cessione dell’attaccante i dubbi erano ormai cancellati dall’arrivo di El Bilal Touré, sbarcato da poche ore in quel di Bergamo.

L’investimento, da 27 milioni più 3 di bonus, rappresenta l’acquisto più oneroso del club, testimonia la volontà di puntare sul calciatore e apre la strada ad una cessione che ora dovrebbe solo essere ufficializzata. Fra Psg e Manchester United la corsa ad Hojlund è stata realmente aperta fino alla telefonata decisiva. Poche ore fa sarebbe stato raggiunto l’accordo definitivo fra tutte le parti coinvolte nella trattativa.

Rasmus Hojlund è infatti pronto a raggiungere la Premier League, e l’Atalanta incassa una cifra enorme dal trasferimento. Al club infatti andranno 75 milioni di euro più bonus, e il calciatore avrebbe già preso un volo per chiudere personalmente il passaggio alla sua nuova squadra.

Si chiude dopo un anno la sua esperienza italiana e il Psg rimane all’asciutto dopo aver effettuato una proposta da 50 milioni di euro più bonus che è stata di gran lunga superata dalle cifre astronomiche in arrivo all’Atalanta da Manchester.