Inter, l’annuncio che cambia tutto: “Sacrificio solo per Lukaku”

L’Inter continua a muoversi sul calciomercato, per consegnare a Simone Inzaghi gli ultimi tasselli per affrontare al meglio la stagione.

Ora nei pensieri dei nerazzurri c’è la questione legata al portiere, che ovviamente va risolta in tempi molto brevi.

Con la scadenza del contratto di Handanovic, e con la cessione di Onana al Manchester United, l’Inter è chiamata a fare due portieri. Da un lato Sommer è davvero ad un passo, nonostante la pantomima per una trattativa infinita. Dall’altro lato, un altro portiere che affascina è il classe 2001 Trubin dello Shakhtar, anche se la trattativa al momento risulta ferma.

Una volta risolta la questione portiere, l’Inter proverà a piazzare un colpo importante per l’attacco, orfano di Lukaku che ha fatto ritorno al Chelsea. Uno dei nomi più gettonati è Alvaro Morata, che l’Atletico Madrid è disposto a lasciar partire dietro il pagamento della clausola rescissoria da 20 milioni. A tal proposito, il noto giornalista ha le idee chiare sui movimenti che l’Inter proverà a fare nel reparto avanzato.

Obiettivo Morata, Biasin non ha dubbi: “Problemi con l’Atletico Madrid”

Come già accennato, l’Inter sta ragionando sul nuovo attaccante da regalare a mister Inzaghi. Di questo ne ha parlato il noto giornalista e grande tifoso nerazzurro, Fabrizio Biasin, intervenuto ai microfoni della trasmissione TvPlay in onda su Twitch.

Sul possibile arrivo di Morata dai colchoneros, Biasin ha dichiarato che l’Inter “ha un accordo col giocatore sull’ingaggio, ma c’è un problema con l’Atletico Madrid che vuole 20 milioni. Una cifra che l’Inter non vuole spendere, faceva un sacrificio economico solo per Lukaku se non si abbassa la richiesta andrà su altre piste”.

Parole importanti quelle del giornalista, che vanno a certificare come la trattativa per lo spagnolo sia al momento bloccata. La concorrenza per il ragazzo non manca, visto che anche la Roma lo sta seguendo con grande attenzione. José Mourinho, infatti, lo ha individuato come obiettivo principale per rinforzare il reparto avanzato, che ora vede il solo Belotti come protagonista.

Qualora l’Atletico non dovesse rivedere le proprie pretese, l’Inter valuterà con calma altre soluzioni, visto che al momento il reparto avanzato conta Thuram, Correa e Lautaro. Tra la questione portieri e quella del nuovo attaccante, l’Inter si appresta a vivere l’ultimo mese di calciomercato da grande protagonista. Il popolo nerazzurro attende con trepidazione i prossimi colpi.