Clamoroso: L’Inter rischia di perdere un altro pezzo da novanta

Il calciomercato dell’Inter è destinato a riservare ancora una volta delle sorprese: nuovo big in uscita dalla Pinetina

Non è affatto un mistero che l’Inter, dopo una grande stagione nella quale ha sfiorato l’impresa in Champions League, venga ritenuta su più fronti una delle squadre più forti e attrezzate del panorama europeo.

È altresì vero che il gruppo allenato da Simone Inzaghi, reduce da una più che meritata conferma alla guida dei nerazzurri, ha necessitato e necessita tutt’ora di diversi interventi in ogni zona del campo. Anche perchè gli addii che si sono susseguiti da un mese a questa parte sono stati spesso e volentieri davvero pesanti. Handanovic e Onana tra i pali, D’Ambrosio e Skriniar in difesa, Brozovic e Gagliardini a centrocampo, Lukaku e Dzeko in attacco. Il capitolo cessioni ha però visto anche diversi nuovi innesti di peso per la gioia dell’allenatore piacentino.

Il giovane Bisseck in difesa, il tanto agognato Davide Frattesi – strappato alla concorrenza di Juve, Milan e Roma – ed infine Cuadrado e Marcus Thuram. Il bomber figlio d’arte è stato pure lui molto vicino alla maglia rossonera. Ma l’accelerata ed il rilancio disegnati da Marotta non hanno lasciato scampo al Milan. Ma tornando alla questione addii, sembra proprio che un altro big di Simone Inzaghi stia correndo sempre più verso una clamorosa cessione all’estero.

Inter, ci risiamo: stavolta l’addio è a un passo

Secondo quanto viene riportato dal giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano l’Inter sembrerebbe avvicinarsi a grandi passi alla cessione di Robin Gosens. Il laterale tedesco, che l’anno scorso fu ad un passo dal ritorno in Germania per vestire la maglia del Bayer Leverkusen, in questo momento è in primissimo piano sul taccuino del Wolfsburg.

I contatti tra le due dirigenze stanno andando avanti spedite, mentre la pista che porterebbe all’Union Berlino pare essersi leggermente raffreddata. Ed è così, quindi, che l’opzione Wolfsburg pare possa infiammarsi da qui alle prossime settimane. Gosens, nonostante il contratto firmato fino al 2026, non ha mai convinto a pieno i vertici nerazzurri nè Simone Inzaghi.

Ecco perchè, anche per fare cassa – le cifre al momento non sono note – la ‘Beneamata‘ ha deciso da tempo di ascoltare le offerte e trattarne la cessione. Nell’ultimo anno l’ex atalantino ha comunque collezionato ben 49 presenze tra campionato e coppe ma spesso e volentieri a gara in corso, con 4 gol all’attivo.