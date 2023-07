De Paul, ritorno in Serie A: la svolta improvvisa

Dopo una stagione più ricca di bassi che di alti all’Atletico Madrid, l’ex Udinese Rodrigo De Paul può tornare in Italia.

Rodrigo De Paul è forse uno dei grandi rimpianti delle big italiane. Rilanciato dall’Udinese dopo il fallimentare salto in Europa al Valencia, l’argentino ha fatto un po’ alla volta vedere il bagaglio completo delle sue qualità Un giocatore completo in tutte le caratteristiche, tanto da potersi guadagnare il ruolo di tuttocampista.

Nell’estate del 2021 poteva fare comodo a tante, ma alla fine De Paul ha preferito un ritorno in Spagna, dove inizialmente aveva toppato. Il nativo di Sarandi passa così all’Atletico Madrid per 35 milioni più bonus, una cifra non irraggiungibile per le big italiane. Queste però sono rimaste alla finestra.

All’Atletico Madrid però il calciatore non ingrana e con Simeone il feeling non è sbocciato quasi mai. Le caratteristiche del suo gioco non gli consentono di sfruttare al meglio le sue tantissime qualità. Nel primo anno gioca solo 2100 minuti, con 3 gol e 2 assist. Decisamente meno rispetto alla media di più di 3000 con la maglia bianconera.

Nella stagione appena conclusasi De Paul, fresco anche di titolo di campione del mondo con l’Argentina, vede i suoi minutaggi abbassarsi ulteriormente. Addirittura nelle coppe si dimezzano, nonostante in Liga arrivino ben sette assist. I colchoneros, che non lo ritengono indispensabile, possono ora metterlo sul mercato.

Nome nuovo nella corsa a Rodrigo De Paul

Ecco così che la Serie A pensa nuovamente a lui. La più chiacchierata è la Roma, con Mourinho che vorrebbe un giocatore capace di giocare sia in mezzo al campo che sulla trequarti. Nelle ultime ore però l’ipotesi Juventus ha iniziato a farsi strada. La Vecchia Signora infatti sta rimodellando il centrocampo.

Confermati Locatelli e Rabiot, tutti gli altri potrebbero partire. Compreso Paul Pogba, che nell’ultima stagione è passato da acquisto più rumoroso a oggetto misterioso visti i tanti acciacchi fisici. L’obiettivo principale è quello di convincerlo ad accettare le ricche proposte dall’Arabia.

Poi il profilo preferito sarebbe quello di Franck Kessie, che al Barcellona non è riuscito a imporsi (un po’ come De Paul) e potrebbe gradire un ritorno in Italia, anche se lasciare un club come quello catalano è sempre complicato. Ecco che, nel caso in cui le resistente dell’ex Milan continuassero, per la Juventus la soluzione che porta all’ex Udinese potrebbe riaprirsi.

Sarebbe il classico profilo utile ad Allegri visto che è capace di interpretare più ruoli. Inoltre è capace di giocare sia nel 4-3-3 che nel 3-5-2, come Kessie. In più, tra ingaggio e formula del trasferimento, potrebbe anche costare meno, contando anche i tre anni di differenza. Ecco quindi che la Juventus è pronta nel caso anche a cambiare strada, andando sul campione del mondo.