Serie A e Champions League a 10 euro al mese: l’offerta scade tra pochissimo

Nuovo abbonamento a soli 10 euro al mese: Serie A, Champions League e tanto altro all’interno del pacchetto

Nonostante gli aumenti di prezzo di alcune emittenti, sarà possibile, ancora per pochi giorni, sottoscrivere un abbonamento davvero molto conveniente per guardare alcune partite della Serie A e Champions League.

NOW, dunque, si prepara ad accogliere la nuova stagione calcistica con una proposta allettante per gli appassionati di sport. La piattaforma online, che offre l’accesso a tutti i contenuti di Sky in streaming, tra cui cinema, intrattenimento e sport, ha deciso di lanciare uno sconto del 33% sul Pass Sport per l’intero anno. L’unica condizione per approfittare di questa offerta è aderire per 12 mesi consecutivi. L’offerta Sport di NOW è disponibile a soli 9,99 euro al mese per dodici mesi (con vincolo di durata minima iniziale) anziché 14,99 euro, ma è riservata ai nuovi clienti NOW e può essere attivata entro il 1° agosto 2023.

Chi sceglie di aderire a questa promozione dovrà mantenere il Pass Sport per tutto il periodo di 12 mesi, senza possibilità di disattivazione anticipata. Al termine di questo periodo, l’offerta si rinnoverà automaticamente di mese in mese al prezzo di listino in vigore, attualmente pari a 14,99 euro al mese. Con NOW, gli appassionati di sport potranno godere di una vasta selezione di competizioni calcistiche.

NOW Sport: ecco i contenuti del nuovo abbonamento

In diretta, sarà possibile seguire la Serie A TIM 2023/24 con tre partite su dieci per ogni giornata, la Serie BKT 2023/24 con tutte le 380 partite stagionali, compresi playoff e playout e la UEFA Champions League 2023/24 con 121 partite su 137 a stagione. Non mancheranno la UEFA Europa League e la UEFA Europa Conference League 2023/24, con tutte le partite visibili anche grazie a Diretta Gol.

Ma l’offerta sportiva di NOW non si ferma al calcio. Gli appassionati di motorsport potranno seguire tutti i Gran Premi di Formula 1 e l’intera stagione di MotoGP. Per gli amanti del tennis, ci saranno gli Highlights delle principali competizioni sportive, documentari, rubriche di approfondimento e produzioni originali di Sky Sport. Inoltre, sarà possibile seguire la Regular Season, i Playoff, le Finals e l’All-Star Weekend della NBA, così come una selezione di partite della Turkish Airlines EuroLeague e della 7DAYS EuroCup fino alla stagione 2023/24.

NOW offre una proposta ricca e variegata che soddisferà le esigenze di tutti gli appassionati di sport. Con una vasta gamma di eventi sportivi in diretta e on-demand, la piattaforma si conferma un punto di riferimento per gli amanti del calcio, del motorsport, del tennis e del basket.

L’offerta scontata del Pass Sport per un anno intero rende l’adesione ancora più allettante, permettendo ai tifosi di godere di tutti gli spettacoli e le emozioni dello sport con un piccolo investimento mensile. Con NOW, la nuova stagione calcistica e sportiva si prospetta ricca di sorprese e appuntamenti imperdibili per tutti gli amanti del grande spettacolo.