Ivana Knoll, allenamento bollente: fa sudare anche Instagram

Ivana Knoll si allena, la modella e influencer ama tenersi in forma e i risultati si vedono eccome: curve da infarto in primo piano

Una estate nel segno di Ivana Knoll, come era abbondantemente prevedibile ormai da mesi. Per la precisione, dallo scorso autunno, quando ha fatto irruzione in scena ai Mondiali in Qatar sugli spalti, con il suo fascino e la sua sensualità che hanno colpito immediatamente l’immaginario collettivo.

La modella e influencer croata, di origini tedesche, classe 1992 era in realtà per più di qualcuno già una vecchia conoscenza. Chi aveva una memoria particolarmente approfondita probabilmente si ricordava di averla già notata tra il pubblico ai Mondiali in Russia, ed era già piuttosto conosciuta a livello social negli Stati Uniti (con amici di un certo spessore come Drake e Jamie Foxx), prendendo parte a eventi pubblici e kermesse sportive di vario genere come i match della NBA e il Superbowl.

Ma in Qatar è diventata davvero una icona planetaria a tutti gli effetti e ora vanta un pubblico numerosissimo sul web, con quasi tre milioni e mezzo di followers su Instagram. Con le sue pose ammalianti e le sue curve esplosive, ad ogni nuovo post Ivana lascia il segno.

Ivana Knoll in palestra, il selfie è totalmente illegale: la scollatura accende la fantasia

Era scritto che nei mesi estivi sarebbe stata una delle bellezze più in vista del web, e quello che stiamo ammirando lo sta confermando in pieno. Dopo diverse settimane a Ibiza, la Knoll si è spostata in Costa Azzurra e sta regalando spettacolo anche lì.

Come molte bellezze del suo calibro, Ivana ci tiene a prendersi cura di sé e tenersi in forma. Dunque, anche in vacanza, si allena in palestra. Per lei si tratta di un ritorno, dopo uno stop per infortunio cui ha accennato nelle stories di Instagram. Non ne sappiamo molto di più, ma di certo si è rimessa al lavoro sul serio.

Lo testimonia questo scatto prelevato sempre dalle sue stories, in cui la vediamo con tutina aderente da allenamento che lascia intravedere il suo corpo sudato e la solita scollatura, ormai divenuta proverbiale. Impossibile rimanere indifferenti di fronte a tutto questo, come sempre il direct di Ivana sarà stato affollato da reactions e messaggi di ogni genere.