Sentenze e ricorsi, caos totale: campionato a 21 squadre

Una serie di sentenze e ricorsi sta portando ad una situazione di caos totale, l’ipotesi di campionato a 21 squadre si fa sempre più concreta, ecco le ultime…

Quanto sta accadendo in Serie B ha del clamoroso, un’estate a dir poco confusionaria sin dai primi giorni. Una situazione da risolvere a circa un mese dall’inizio del torneo, ma che vede al momento complicazioni ogni giorno di più.

Giugno sembrava il mese dei verdetti. Da un lato il campionato cadetto determinava attraverso i playoff ed i playout, chi saliva in massima serie, chi rimaneva e le squadre retrocesse, così come in Lega Pro si completava l’intero quadro di quelle ammesse. Proprio in quest’ultima categoria si era disputato il lungo torneo dei playoff, tra le 28 squadre ammesse aveva prevalso a sorpresa il Lecco. I lombardi sono riusciti a salire tra i cadetti, oltre mezzo secolo di distanza dall’ultima volta. Tale sogno rischia però di svanire, il club rischierebbe addirittura di scendere di categoria, ripartendo dai dilettanti.

Questa situazione sarebbe dipesa a causa di un ritardo sui termini di iscrizione. Inizialmente la posizione del Lecco era stata accolta, visto il ritardo con cui si erano disputati i playoff, ma ci ha pensato il Collegio di Garanzia a bocciare i lombardi, accogliendo così il ricorso del Perugia. Una situazione che ha visto gli umbri ripescati dopo essere stati retrocessi, così come era accaduto al Brescia ai danni della Reggina nei giorni scorsi.

Campionato a 21 squadre: Caos totale in Italia!

Il periodo dei ricorsi non è ancora terminato. Oltre alla Reggina e al Lecco, altri club retrocessi in C come Benevento e SPAL sarebbero pronti alla richiesta di riammissione, presentando le rispettive istanze per ottenere un ripescaggio a dir poco clamoroso. C’è quindi il rischio di rivedere una situazione simile all’estate del 2003, quando per il caso Catania, si venne a determinare un campionato a 24 squadre, con 3 club retrocessi tutti riammessi e con il doppio salto della Fiorentina.

In questo caso si andrebbe a profilare una Serie B nella quale verrebbero incluse 21 squadre, con una ad ogni turno di campionato a riposare, visto il numero dispari. Da valutare ogni singola situazione nelle prossime settimane, ma appare probabile, oltre alla questione numerica, uno slittamento del torneo, il cui inizio sarebbe nel fine settimana tra il 18 ed il 20 agosto. Date troppo vicine al momento, visto quanto sta accadendo in questi giorni caotici.