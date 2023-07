Giuntoli stravolge il mercato: Juve capovolta

L’arrivo di Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo ha cambiato completamente i piani della Juve: le mosse future.

Una delle (poche) note positive della Juventus degli ultimi due anni è senza dubbio l’ingresso in rosa di diversi giovani provenienti dall’Under 23. Costretto anche dai tanti infortuni che hanno interessato vari giocatori, Massimiliano Allegri si è affidato alla vivacità e all’imprevedibilità di molti ragazzi del settore giovanile. I più impiegati dal tecnico livornese sono stati Nicolò Fagioli e Fabio Miretti, ma hanno trovato spazio anche Matias Soulé, Samuel Iling-Junior e Enzo Barrenechea.

La Juve, visti anche i problemi di bilancio e l’impossibilità di accedere agli introiti della Champions, è intenzionata a proseguire su questa linea verde, che è oltretutto rimpolpata dai rientri di alcuni giovani come Rovella, De Winter e Cambiaso. Ma allora vedremo tutti questi giovani alla Juve nella stagione 2023-2024? Non esattamente, dato che Cristiano Giuntoli e Massimiliano Allegri sembrano intenzionati a mantenere in organico solo quelli che hanno dimostrato di essere già pronti.

Tra questi c’è ovviamente Nicolò Fagioli, che è stato impiegato 37 volte nella scorsa stagione da Max Allegri. Il centrocampista di Piacenza è andato a segno in tre occasioni, contro Lecce, Inter e Cremonese, ed è quasi sempre riuscito a strappare applausi per le sue prestazioni, condite da ottime giocate.

Giovani Juve, chi resta e chi va via: le mosse di Giuntoli

Anche Samuel Iling-Junior dovrebbe continuare a far parte della rosa della Juventus, dato che l’esterno inglese ha più volte fatto vedere tutte le sue qualità nelle occasioni che Allegri ha deciso di concedergli. Proprio Giuntoli vorrebbe trattenere a tutti i costi Iling, come riporta anche il giornalista della Gazzetta dello Sport, Giovanni Albanese. Al contrario, il nuovo direttore sportivo dei bianconeri sarebbe disposto a sedersi al tavolo per valutare le offerte relative ad altri due giovani.

Si tratta di Cambiaso e Soulé, che potrebbero essere girati in prestito o inseriti come contropartita in alcune trattative che la Juventus sta portando avanti. Inoltre, sempre stando a quanto riportato da Albanese, Madama valuterebbe anche la cessione a titolo definitivo dei due calciatori, ma solo di fronte a offerte congrue.

Non tutti i tifosi sembrano essere d’accordo con questa mossa, specialmente con la cessione di Cambiaso, dato che sulla fascia sinistra Alex Sandro non garantisce da tempo un rendimento all’altezza. Anche per Soulé il popolo bianconero preferirebbe più una cessione in prestito, in modo da far accumulare esperienza al 20enne di Mar del Plata.