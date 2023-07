Ex bianconero vola in Arabia, giocherà con CR7

Cristiano Ronaldo accoglie un ex della Serie A: il centrocampista ivoriano è un nuovo giocatore dell’Al Nassr

Il mercato saudita è attualmente in continua evoluzione: dopo gli arrivi di Cristiano Ronaldo, Ospina e Talisca negli scorsi mesi, l’Al Nassr, nell’ultima sessione di mercato, ha acquistato Marcelo Brozovic e di un altro talento del calcio europeo.

Nelle ultime ore, il club saudita ha annunciato l’acquisto di un centrocampista che si è fatto notare nelle ultime stagioni con l’Udinese e con il Lens. Stiamo parlando di Seko Fofana: l’ivoriano, ben noto agli appassionati di calcio italiano per i suoi trascorsi all’Udinese, ha chiuso la sua avventura recentemente con i “sang et or” dopo aver collezionato 112 presenze, condite da 21 reti e 12 assist.

L’acquisizione di Fofana da parte dell’Al Nassr è un colpo importante per il club saudita, che sta chiaramente cercando di rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. La decisione del giocatore di unirsi al club della Saudi Pro League dimostra l’attrattiva che il club ha per giocatori di talento provenienti da diversi campionati. Il calcio saudita trova cosi un nuovo colpo, l’ennesimo di questi ultimi incredibili giorni.

Fofana in Arabia Saudita: è un nuovo calciatore dell’Al Nassr

Seko Fofana è un centrocampista polivalente e talentuoso che ha dimostrato la sua qualità sia in Serie A che in Ligue 1. Durante la sua permanenza in Italia, il centrocampista classe 1995 ha attirato l’attenzione con le sue abilità tecniche, la sua visione di gioco e la sua forza fisica.

L’Al Nassr ha pagato circa 20 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni sportive dell’ex centrocampista dell’Udinese. Il Lens, da parte sua, si prepara a fare il suo ritorno in Champions League dopo un lungo periodo di assenza dal palcoscenico europeo. L’apporto di Fofana è stato fondamentale per il successo della squadra francese nell’ultima stagione e la sua partenza rappresenta una perdita significativa per il club.

Tuttavia, il Lens può essere orgoglioso dei risultati ottenuti con la presenza di Fofana, che ha contribuito con gol, assist e prestazioni di alto livello. Nel frattempo, il club francese sta sondando altri centrocampisti per sostituire Fofana: sul taccuino della dirigenza del Lens vi è anche Zakaria della Juventus.

I tifosi dell’Al Nassr sono entusiasti di poter vedere Fofana in azione con la maglia del club saudita. Con il suo talento e la sua esperienza, il centrocampista ivoriano può sicuramente apportare un contributo significativo alla squadra. Il connubio tra Fofana, gli altri nuovi arrivi e i giocatori già presenti nel club saudita promette di creare una squadra competitiva per un campionato in forte crescita.