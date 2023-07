Svolta Rebic: addio Milan, resta in Serie A

Ante Rebic sembra essere ormai pronto a lasciare il Milan ed iniziare una nuova esperienza in questo calciomercato. Le ultime.

Il Milan è molto attivo sul calciomercato in entrata, ma ben presto ci devono essere delle novità importanti anche in uscita e per questo motivo nelle prossime ore sono attese delle news.

Stando alle ultime indiscrezioni, Ante Rebic presto potrebbe lasciare il Milan in questo calciomercato e continuare la sua esperienza in Serie A. Vedremo cosa succederà e se questa opportunità si trasformerà in realtà oppure ci sarà un passo indietro per questioni di ingaggio. Si tratta, comunque, di una possibilità importante da seguire nel giro di qualche giorno.

Calciomercato: Rebic in Serie A, ecco con chi firma

Ante Rebic è ormai prossimo a lasciare il Milan per iniziare una nuova esperienza e trovare maggiore una continuità. Il croato non ha nessuna intenzione di fare un passo indietro dal punto di vista di qualità e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro e anche capire dove il calciatore andrà a giocare da agosto. Una stagione che per lui rappresenta una occasione importante per rilanciarsi dopo un periodo non facile e la speranza è quella di avere la chance per provare a dare ritornare ai suoi livelli.

Secondo quanto riferito da Il Mattino, Ante Rebic è finito nel mirino della Salernitana in questo calciomercato. Il croato ha voglia di sposare un progetto completamente differente dalle ultime e per questo motivo i granata rappresentano l’occasione giusta per magari trovare una certa continuità.

Mercato: la Salernitana interessata a Rebic

