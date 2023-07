Antonela Roccuzzo come Georgina Rodriguez: così non l’avete mai vista

Antonela Roccuzzo si mostra in piena forma e supera di stacco Georgina Rodriguez, andando in vantaggio nella sfida tra le wags più importanti.

La moglie di Leo Messi è tornata sui social con foto inedite, l’argentina si mostra in formissima e punta così a fare il pieno dei like in quest’estate, per poi trasferirsi definitivamente negli Usa con tutta la famiglia.

L’estate è fatta per sfidarsi, lo sanno bene le mogli dei calciatori famosi. In Italia e altrove, la battaglia è a colpi di selfie e foto sulla spiaggia, che rendono felici il pubblico e soprattutto portano popolarità e contratti pubblicitari. Non che ne avesse bisogno Antonela Roccuzzo, moglie di Leo Messi e sicuramente tra le wags più influenti del mondo del calcistico.

Le ultime foto dell’argentina sono spettacolari, una bomba lanciata direttamente contro…la diretta concorrenza. Se Messi combatte sempre contro Ronaldo, in questo caso le mogli rilanciano la sfida e la Roccuzzo va in volata contro Georgina Rodriguez.

Lady Messi, foto hot sulla spiaggia

È un lato davvero inedito quello della moglie di Messi. Solitamente è sempre molto moderata, in pubblico con Leo Messi si mostra negli eventi mondani e sempre molto abbottonata. In questo caso, è l’estate a slanciarla letteralmente e a mostrare una forma da fare invidia. E, pubblicizzando una nuova linea di costumi da bagno, ha fatto impazzire i fan: Antonela Roccuzzo bomba sexy, al mare è uno spettacolo da ammirare.

Rilanciata così la sfida contro l’altra wags Georgina, che già nel corso di queste settimane ha mostrato la sua perenne vita in vacanza, tra barche, spiagge e locali costosi. La signora Messi è in netta ascesa, è stata protagonista nella festa mondiale per l’Argentina mostrandosi come una persona dal fascino brillante e capace di stare accanto a Messi, un calciatore che – proprio grazie alla famiglia – ha ritrovato un po’ di pace. Oltre a essere una moglie e una madre Antonela è anche un’icona hot e anch’ella brilla costantemente sui social.

Antonela guarda avanti e sta scalando il gradimento, sui social sta avendo numeri davvero interessanti. Cresciuti nel corso del tempo, tanto da arrivare a ben 36 milioni di fan: un dato importante, può aumentare decisamente con il suo arrivo negli Usa. Stanno ancora scegliendo casa, nonostante nella stessa di Miami abbiano già quattro super ville. Il campione voleva un appartamento super lussuoso che si affacciasse direttamente sul mare, e dove magari la stessa Antonela potrà esibirsi in altre foto così calienti.