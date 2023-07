Vinicius, altro che single: la nuova fidanzata del campione

Vinicius Jr. ha una nuova fiamma: messaggi d’amore sui social e video che li ritrae mentre si tengono per mano. Ecco chi è

La giovane stella del Real Madrid, Vinicius Jr. è uno degli uomini più attesi della prossima stagione, soprattutto dopo l’addio di Karim Benzema. Il talento brasiliano ha trascorso le sue vacanze nella sua città natale, Rio de Janeiro, dove è stato avvistato in compagnia dei suoi compagni di squadra Rodrygo, Militao e Camavinga. Durante il suo soggiorno, Vinicius ha fatto parlare di sé non solo per il calcio, ma anche per la sua vita privata.

Nonostante avesse dichiarato di essere single, infatti, sembra che Vinicius abbia una relazione sentimentale con l’influencer e cantante Kenia Os. La coppia non ha nascosto il loro amore, infatti i due sono stati fotografati insieme durante una visita al famoso Cristo Redentore a Rio de Janeiro

Un video che è spopolato sui social ha scatenato un vero e proprio indizio per i fan che hanno iniziato a cercare conferme sulla relazione tra i due. Conferma che è arrivata, poi, quando Vinicius ha condiviso un messaggio di auguri per il compleanno di Kenia Os sul suo account Instagram: “Buon compleanno alla mia tennista. Sei la migliore, ti amo”. Anche Kenia Os aveva fatto gli auguri a Vinicius in passato, definendolo una delle sue persone preferite al mondo.

Kenia Os: ecco chi è la nuova fiamma del calciatore brasiliano

La vita privata dei giocatori di calcio spesso attira l’attenzione dei media e dei tifosi e Vinicius Jr. non fa eccezione. Nonostante la giovane età, il talento brasiliano ha dovuto imparare a gestire la pressione mediatica e a mantenere un equilibrio tra la sua vita privata e la sua carriera calcistica.

Ora, Vinicius si prepara a tornare al lavoro con il Real Madrid. Dopo le vacanze rigeneranti, il giovane attaccante è pronto per affrontare una nuova stagione e dimostrare il suo valore nella squadra di Carlo Ancelotti.

Il brasiliano classe 2000, dunque, ha di recente catturato l’attenzione non solo per il calcio, ma anche per la sua relazione con Kenia Os, influencer e cantante messicana, ventiquattrenne e con circa 15,5 milioni di followers su Instagram.

Mentre si appresta a iniziare la nuova stagione, Vinicius ha il sostegno dei suoi fan e l’affetto di Kenia Os, elementi che possono sicuramente contribuire al suo successo sul campo. I tifosi del Real Madrid, nel frattempo, non vedono l’ora di tornare a vedere il loro idolo in azione. Il talento cristallino brasiliano ha dimostrato il suo potenziale e la sua abilità fin dal suo arrivo al club ed ora ha l’opportunità di crescere ulteriormente e di affermarsi come uno dei migliori giocatori nel panorama del calcio europeo.