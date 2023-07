Addio in difesa: il Milan pronto a salutarlo

Il Milan si prepara a dire addio a un difensore in questa sessione di mercato: è tutto deciso, manca solo l’ufficialità.

La dirigenza rossonera è molto attiva in questi giorni per cercare di regalare quanto prima a Stefano Pioli una rosa completa in vista della prossima stagione.

Dopo aver chiuso le trattative per Loftus-Cheek e Pulisic dal Chelsea, proprio nelle ultime ore è arrivata anche l’ufficialità di un altro giocatore inseguito da tempo: Tijjani Reijnders, acquistato dall’AZ Alkmaar per 20 milioni di euro più 5 di bonus. Un colpo molto importante che va a rinforzare un reparto, il centrocampo, che con l’addio di Tonali e l’infortunio di Bennacer rischiava di essere il vero nervo scoperto del Milan per il prossimo anno.

Eppure gli acquisti in mezzo al campo dei rossoneri potrebbero non essere finiti qui. Il prossimo obiettivo è infatti Musah del Valencia, un calciatore che permetterebbe a Pioli di passare definitivamente dal 4-2-3-1 al 4-3-3. Nel frattempo però Furlani e Moncada sono al lavoro anche sul fronte cessioni per sfoltire la rosa. L’indiziato numero uno a lasciare Milanello in questi giorni è un difensore: ecco di chi si tratta.

Il Milan lo cede in Serie A: già scelto il sostituto

Dopo quattro anni relegato molto spesso in panchina per via della folta concorrenza, è arrivato per lui il momento di cambiare aria e giocare con più continuità. Si tratta di Matteo Gabbia, difensore classe ’99, che nell’ultima stagione ha collezionato complessivamente 17 presenze condite da un gol in Champions League contro la Dinamo Zagabria. Su di lui c’è il forte pressing di una neopromossa in Serie A: il Genoa.

Il tecnico Alberto Gilardino avrebbe infatti individuato proprio in lui il giocatore ideale per il suo 3-5-2. Il Milan però non vuole perderlo a titolo definitivo ed è disposto a cederlo solamente in prestito con un eventuale diritto di riscatto a favore della squadra ligure. L’affare alla fine con tutta probabilità si farà, motivo per cui i rossoneri si stanno già muovendo sul mercato per individuare un suo possibile sostituto.

Il nome più caldo in questo momento è quello di Facundo Gonzalez, uruguaiano classe 2003 anche lui, come Musah, di proprietà del Valencia. Campione del mondo under 20 con la sua nazionale, le sue prestazioni hanno stregato Moncada che starebbe provando a costruire un asse di mercato con gli spagnoli per portarlo a Milanello insieme al centrocampista americano e regalare così a Pioli il suo quinto difensore centrale.