Ten Hag ha deciso, giocatore infuriato: tensione United

Un fulmine a ciel sereno in casa Manchester United. La decisione di ten Hag spiazza: il diretto interessato non la prende bene.

Che Erik ten Hag fosse un uomo in grado di fare scelte nette non lo scopriamo certo oggi. D’altronde il Manchester United, ormai prigioniero da anni in una crisi di identità e risultati, l’ha ingaggiato anche per questo motivo. E già lo scorso anno, nella tribolata vicenda Cristiano Ronaldo, ha dimostrato di avere pugno fermo e non farsi certo condizionare da nulla.

Dopo una buona scorsa stagione, con il terzo posto in classifica e la vittoria della Coppa di Lega, ten Hag ha conquistato credito nei confronti della tifoserie a della dirigenza. Sia per quanto riguarda il mercato, dove a breve arriverà Onana dall’Inter, sia per quanto riguarda le decisioni nello spogliatoio dove l’ex Ajax ha appena deciso di cambiare capitano. Dopo aver assistito al Treble da parte dei cugini del City, in casa United c’è grande voglia di rivincita.

Un sentimento che non può che partire da alcuni cambiamenti che il tecnico ha intenzione di fare e che sta già facendo, a partire dal capitano. Harry Maguire infatti non è più il proprietario della fascia, che verrà nei prossimi giorni assegnata ad un nuovo calciatore. Maguire era stato nominato capitano qualche stagione fa dall’ex tecnico Solskjaer, ma adesso ten Hag, per la sua seconda stagione ai Red Devils, ha deciso di cambiare e di togliere la fascia al difensore inglese.

Manchester United, cambiano le gerarchie: Maguire non è più capitano

Naturalmente il difensore non ha certamente accolto positivamente la notizia. E’ stato lo stesso Maguire a comunicare, con bel po’ di amarezza, la decisione del tecnico dello United. In ogni caso Maguire ha fatto sapere che, metabolizzata la delusione, continuerà a dare tutto per il Manchester United per riportarlo in alto in classifica, magari a vincere quel titolo di Premier League che ormai manca da un decennio.

Maguire era stato nominato capitano dal precedente tecnico Solskjaer in sostituzione di Ashley Young ed era rimasto tale anche nella prima stagione di ten Hag. Il difensore inglese è ormai uno dei veterani dei Red Devils, apprestandosi a cominciare quella che sarà la sua quinta stagione ad Old Trafford. Una stagione che però, a quanto pare, lo vedrà partire senza la fascia di capitano.