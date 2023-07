Svolta Morata, sta per tornare: ecco dove giocherà

Alvaro Morata potrebbe presto lasciare l’Atletico Madrid e fare rientro in Italia: un club lo sta cercando con insistenza.

Negli ultimi giorni di calciomercato ci sono stati colpi di scena a ripetizione. L’Inter ha deciso di interrompere ogni tipo di contatto con Romelu Lukaku visto il ‘flirt’ del giocatore con la Juventus. Al tempo stesso Marotta non è rimasto a guardare e ha rinforzato la rosa a disposizione di Simone Inzaghi con l’arrivo di Juan Cuadrado, che ha appena lasciato la Juve dopo otto stagioni. Manca solo l’ufficialità e poi il laterale colombiano potrà cominciare ad allenarsi agli ordini del tecnico piacentino.

A questo punto sono in molti a credere che la Signora farà suo l’attaccante belga, anche se prima di agire in entrata la Juventus ha bisogno di lavorare in uscita. Per essere più chiari, prima di potersi lanciare su Lukaku il nuovo direttore sportivo dei bianconeri, Cristiano Giuntoli, deve riuscire a cedere Dusan Vlahovic, su cui è molto forte l’interesse del Paris Saint-Germain (l’offerta è tra gli 80 e i 90 milioni di euro).

E per quanto riguarda l’Inter? Oltre a Cuadrado, Marotta ha in mente un altro sgarbo alla sua ex squadra. Al posto di Lukaku, che sembra davvero destinato a indossare la maglia della Juve, il dirigente nerazzurro ha messo gli occhi su un attaccante molto esperto, che conosce bene la Serie A e che ha fatto spesso esultare i tifosi bianconeri.

Morata è pronto a tornare in Serie A: il suo nuovo club

Stiamo parlando di Alvaro Morata, che ha realizzato 15 gol in 45 presenze la scorsa stagione nella sua seconda avventura all’Atletico Madrid. L’attaccante spagnolo gradirebbe tornare in Italia e Simeone non si opporrebbe alla sua eventuale cessione.

Morata è stato a Torino dal 2014 al 2016 e poi dal 2020 al 2022, realizzando in tutto 59 reti in 185 presenze con la Juve in tutte le competizioni. Per l’Inter si tratterebbe senza dubbio di un rinforzo di spessore, in grado di sostituire Lukaku senza spendere cifre esagerate. Inoltre, Marotta sa bene che il bomber iberico porterebbe con sé anche un bagaglio di esperienza importante.

Morata ha anche una clausola rescissoria, anche se su questo aspetto pare ci sia un vero e proprio ‘giallo’. Secondo i Colchoneros, infatti, la clausola è di 21 milioni di euro, mentre per l’entourage dell’attaccante siamo tra i 10 e i 12 milioni di euro. Dato che i milioni di differenza sono circa dieci, Marotta deve prima fare chiarezza su questo punto per poter affondare il colpo. Sul bomber dell’Atletico Madrid c’è anche la Roma di Mourinho.