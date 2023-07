Sara Croce illegale: l’ultimo scatto fa impazzire i fan

Sara Croce continua a mettere a dura prova i suoi numerosissimi fan e follower: l’ultimo scatto postato li manda fuori di testa

A onta della nota locuzione latina ‘nomen omen‘, ‘il destino nel nome‘, la modella e soprattutto la ex ‘Bonas’ di ‘Avanti un altro’, Sara Croce, è sempre più delizia che croce dei suoi tantissimi follower (ne vanta oltre un milione).

In questa già calda estate la ex ‘bonas’ surriscalda ulteriormente l’atmosfera regalando scatti che puntualmente mandano in estati i suoi fan. Insomma, la modella e showgirl, tra le più amate e seguite sui social, sa come far palpitare il cuore dei suoi fan.

D’altronde, con le sue curve hot, i lineamenti del viso delicati come quelli delle fatine delle favole e occhi profondi, magnetici e verdi come lo smeraldo, per Sara Croce non è stato difficile fare breccia nel cuore degli utenti dei social così come in quello dei telespettatori, prima nelle vesti di ‘Madre Natura’ a ‘Ciao Darwin’ e poi, come detto, in quelle della ‘bonas’ ad ‘Avanti un altro’.

Sara Croce, l’ultimo scatto manda fuori di testa i fan

Ebbene, oltre a condividere scatti che la immortalano nei vari momenti della sua quotidianità, fatta di allenamenti in palestra (“Chi bello vuole apparire, un po’ deve soffrire”, recita un popolare proverbio), shooting, partecipazioni a eventi mondani e viaggi nelle più esclusive località, Sara Croce non disdegna di vellicare le fantasie erotiche dei suoi follower con foto che mettono in risalto la sua raffinata sensualità.

Mai volgare e sempre raffinata nei suoi look sobri ma di sicuro effetto, a Sara Croce basta regalare uno stuzzicante scorcio sul suo meraviglioso décolleté, come nell’ultimo scatto postato sul suo account Instagram, per mandare in tilt il web e i social network.

Con indosso una giacca nera in seta, che, manco a dirlo, le calza a pennello, il make up perfetto ma non pesante e appariscente, i lunghi capelli raccolti in una coda all’indietro, come il sipario che si alza sul palcoscenico, spalancano la visione allo spettacolo del suo incantevole viso dove spiccano i suoi meravigliosi occhi e le sue labbra rosso fuoco come la passione che scatena nei suoi follower.

Al dito di una mano di Sara brilla un anello con smeraldo, che fa pendant con i suoi occhi, ai lobi delle orecchie due scintillanti orecchini, eppure, come scrive una sua follower in uno dei tantissimi entusiastici commenti piovuti su tale scatto, ‘gli occhi vincono su tutti i gioielli’. Proprio così. I suoi ammalianti occhi e il suo décolleté da urlo sono molto più preziosi dei monili che sfoggia negli scatti che quotidianamente condivide sui social.