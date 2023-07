De Paul a metà prezzo: ritorno in Italia assicurato

Rodrigo de Paul può lasciare l’Atletico Madrid in questa sessione di mercato. Il ritorno in Italia, infatti, prende sempre più quota.

Rodrigo de Paul e l’Atletico Madrid potrebbero presto dirsi addio. Per il calciatore si prospetta un ritorno in Serie A dopo l’avventura con la maglia dell’Udinese.

Il ragazzo si è reso protagonista di una buona stagione con i Colchoneros, che lo ha visto mettere a segno tre reti e fornire otto assist in 35 partite disputate tra campionato e coppe. Oltre a questo il calciatore si è laureato campione del Mondo con l’Argentina lo scorso dicembre, disputando un mondiale da grande protagonista. Nonostante tutto ciò, però, il tecnico dei biancorossi Diego Simeone non lo ritiene una pedina fondamentale, tanto da essere disposto a cederlo per puntare su nuovi profili.

Proprio per questo, un ritorno nel campionato nostrano prende sempre più piede. Dopo soli due anni dal suo arrivo in Spagna, Rodrigo de Paul può tornare nuovamente in Italia. Su di lui, infatti, c’è un top club pronto a fare sul serio.

Rodrigo de Paul può dire addio, l’Atletico lo vende: torna in Italia

Stando a quanto riporta il portale Elgoldigital, la Juventus è pronta a presentare un’offerta concreta per regalare il centrocampista argentino a Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese stravede per lui, tanto da ritenerlo il profilo ideale per il suo stile di gioco. Per questo motivo la dirigenza vuole fare un tentativo importante per portarlo a Torino.

La “Vecchia signora” è pronta a mettere sul piatto una cifra vicina ai 20 milioni di euro. I colchoneros per concedere il via libera chiedono poco più di venti milioni, cifra decisamente alla portata del club bianconero. La distanza è minima, con la volontà dello stesso De Paul che può fare la differenza per il buon esito della trattativa. Il ragazzo tornerebbe volentieri in Italia, soprattutto in un grande club come la Juventus nonostante la mancata qualificazione alla prossima Champions League.

Sul campione del Mondo c’è anche l’interesse di altri grandi club, ma la società bianconera è pronta ad anticipare la concorrenza per regalare a mister Allegri il centrocampista tanto desiderato. Le prossime settimane saranno decisive per capire se la Juventus riuscirà ad andare fino in fondo.

Il popolo bianconero è pronto a sognare il grande colpo. Il calciatore è un profilo piuttosto interessante, la Juve studia il colpo ma allo stesso tempo deve prima cedere e solo poi potrà piazzare l’affondo decisivo.