Colpo Muriel in Serie A: affare low cost in attacco

Luis Muriel è pronto per una nuova avventura in Serie A, il colombiano cerca riscatto dopo l’ultima stagione in ombra all’Atalanta.

Ha segnato spesso gol pesanti ed è uno degli attaccanti che, negli ultimi anni, ha inciso anche a gara in corso. Luis Muriel è stato protagonista con l’Atalanta e potrebbe trovare una soluzione che gli permetta di giocare con maggiore continuità.

La rivoluzione offensiva dell’Atalanta ha colpito un po’ la “vecchia guardia”, quella che ha portato la stessa squadra bergamasca a lottare per lo scudetto e a scrivere pagine importanti in Champions League. Luis Muriel è stato a lungo protagonista in nerazzurro, i suoi gol sono stati spesso decisivi nel corso del tempo ma la stagione 2022-23 ha lanciato nuovi protagonisti, confinando così il bomber in panchina.

Insieme a Zapata sta pensando al trasferimento, in questo caso c’è già una sorta di lotta tra i club della Serie A per avere il suo cartellino. Luis Muriel cerca riscatto, la soluzione può essere già a portata di mano. Seconda punta agile nello stretto, può essere anche l’uomo giusto da collocare come centravanti, permettendo di aprire spazi e consentendo così l’inserimento per vie centrali dei centrocampisti.

Muriel cambia big, i dettagli

Tattica usata già all’Atalanta e con grandi risultati, potrebbe essere ripetuto tutto ciò in una big e sarebbe davvero una soluzione ideale per una squadra impegnata su più fronti. La Roma punta Luis Muriel, un affare a basso costo da poter concretizzare nel prossimo futuro.

Muriel ha un contratto in scadenza nel giugno 2024, il 32enne non ha una quotazione eccessiva. I giallorossi potrebbero concludere l’affare in due modi, Josè Mourinho segue da vicino questa vicenda e sa bene come il colombiano possa essere l’elemento ideale per l’attacco. La Roma punta sul vice Abraham e potrebbe offrire un paio di milioni al club bergamasco, oppure inserire direttamente una contropartita, probabilmente qualche giovane da svezzare per Gasperini.

Non è la sola compagine che segue il colombiano in Serie A, un’alternativa si pone al di là dei giallorossi. Il Bologna segue Muriel, ne farebbe un titolare indiscusso, l’uomo in più per Thiago Motta che potrebbe puntare direttamente all’Europa con l’esperto attaccante. Ci sarà una mezza rivoluzione per i felsinei lì davanti, considerando anche come Orsolini e Arnautovic sono entrambi ormai con la valigia. Gasperini ha avuto a Bergamo l’esterno italiano, ma potrebbe essere stuzzicato dall’austriaco, centravanti ideale anche per far crescere Hojlund senza ulteriori pressioni.