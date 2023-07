Calciomercato Serie A, colpo della big: operazione totale

Colpi importanti in Serie A in ottica futura. La volontà è quella di chiudere l’operazione blindando il talento: ci siamo

Saranno settimane infuocate per le big della Serie A, sempre molto attive in vista della prossima stagione. Tanti i nomi sul taccuino dei vari direttori sportivi per allestire rose competitive per il prossimo campionato. L’Arabia Saudita ha complicato i piani delle italiane, ma c’è ancora un briciolo di speranza.

Un affare immediato per blindarlo in ottica futura: un momento decisivo per anticipare le altre big d’Europa. La trattativa è già decollata, ma ora si aspetta la chiusura totale. Settimane decisive per avere la meglio riuscendo a mettere a segno colpi importanti anche per le prossime stagioni ponendo le basi per le strategie degli anni che verranno. La visione comune potrebbe riportare in alto la Juventus, che ha dovuto attraversare mesi terribili per vicende extra-calcistiche.

Calciomercato Serie A, chiusura immediata: la Juventus vuole anticipare tutti

Il calciomercato bianconero sta regalando le prime trattative suggestive: l’arrivo del neo-ds Cristiano Giuntoli ha accelerato le varie operazioni per chiudere ufficialmente i primi colpi per la prossima stagione. La Juventus vorrebbe così regalare nuovi innesti di qualità a Massimiliano Allegri, tornato carico dopo una stagione irta di difficoltà in campo e fuori.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, Tommaso Baldanzi è sempre più vicino alla Juventus. L’obiettivo del club bianconero è quello di chiudere l’operazione già ora blindandolo per farlo sbarcare a Torino nel 2024. Ora la Juventus lavora già in ottica futura per cercare di anticipare la concorrenza agguerrita delle big d’Italia e d’Europa. Baldanzi è considerato uno dei talenti italiani più importanti del panorama calcistico nostrano: ad Empoli ha dimostrato tutte le sue qualità volando così al Mondiale Under 20 con la Nazionale italiana. Gli azzurrini ha perso soltanto la finale contro i pari età dell’Uruguay con il talento dell’Empoli protagonista in maniera assoluta con giocate d’alta classe.

Tanti club, come Napoli e Milan, hanno messo gli occhi su di lui già da tempo: la Juventus vorrebbe sborsare i 15 milioni richiesti dal presidente Corsi per accontentare tutte le parti coinvolte. Il suo valore potrebbe aumentare in maniera eccessiva a partire da agosto. I rapporti con l’Empoli sono davvero molto buoni: l’operazione Filippo Ranocchia potrebbe agevolare la chiusura immediata dell’affare per il classe 2003 Baldanzi, che vuole misurarsi anche con i campioni in campo internazionale.