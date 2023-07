Vestito aperto e niente intimo: Canalis esagerata

La Canalis ha stupito i suoi fan con l’ennesimo scatto emozionante. Ma di cosa si tratta? Scopriamolo proseguendo con la lettura

Elisabetta Canalis è, nonostante l’età, ancora una delle donne più belle in circolazione. La sua longeva carriera nel mondo dello spettacolo e ad oggi nel mondo del web, l’hanno resa di diritto come una delle donne più note di tutta Italia. Ma le sue passioni non hanno solamente matrice professionale, nonostante quello che mostra mediante i propri social.

Nel corso della sua carriera l’abbiamo vista come grande appassionata di calcio, soprattutto quando era fidanzata nella sua storica relazione con Christian Vieri. Poi la passione per il fitness e tanto altro e questa volta ha deciso di alzare ulteriormente l’asticella. La kickboxing ha dato ad Elisabetta tanto sia fisicamente che mentalmente, e l’esperta donna ha scelto di mettersi alla prova con vari match. Con alcune sfide che ha anche vinto.

Nessuno si sarebbe mai aspettato che la bella modella volesse accettare di mettersi su guantoni e paradenti, ma lei ha risposto presente e con un vigore che in tanti non pensavano potesse avere. Tuttavia, le ‘botte da orbi’ non sono la sua unica ragione di vita, benché sia ormai una passione consolidata. Le foto su Instagram in posizioni piccanti rimangono la priorità assoluta, e i suoi fan si augurano che possa continuare così.

Elisabetta Canalis è stupenda: la foto

Giorno dopo giorno condivide momenti della sua vita quotidiana con i suoi follower, i quali hanno imparato ad apprezzarla anche al di fuori dei semplici scatti estetici. I fan hanno imparato a conoscere le sue passioni, quelle relative alla natura e a conoscerla nella sua vita privata. Elisabetta ha vissuto negli ultimi anni negli Stati Uniti dove ha sposato Brian Perri ed i due hanno avuto anche una figlia, Skyler Eva. Ma torniamo ai social e alla sua ultima foto.

La Canalis ha esibito una foto di sé a dir poco meravigliosa. Il vestito si è totalmente aperto, e l’assenza di intimo che si può percepire è un dettaglio che ha totalmente mandato fuori di testa tutti i suoi seguaci. Uno scatto che richiama alla stagione estiva, che mostra come combattere il caldo senza però rinunciare a due qualità come eleganza e sensualità.

La scollatura è ovviamente una favola, e le sue gambe toniche e formose giungono al capolinea con un tacco elegante e sensuale. Così come il suo vestito scollato e favorevole verso qualsiasi veduta. Un lato A a dir poco devastante nel complesso.