DAZN, nuova esclusiva: si vedranno tutte

La battaglia economica per ottenere i diritti tv del calcio non si ferma mai. L’ultimo colpo del gruppo inglese.

Il calcio è ormai diventato un mondo dove la priorità è generare utili e importanti profitti. Gli appassionati di calcio, ma soprattutto i tifosi, amano seguire le proprie squadre, anche sotto l’ombrellone a 40 gradi, e cercando disperatamente un modo per assistere alle partite. I colossi delle piattaforme questo lo sanno benissimo, quindi non lesinano investimenti. La serie A in tal senso è un esempio lampante.

La Lega del massimo campionato e i tre broadcaster che hanno scelto di fare un’offerta, Dazn, Sky e Mediaset, dal 3 luglio sono in perenne trattativa per chi si aggiudicherà il bando 2024-2029. Fattispecie eccezionale perché per la prima volta, l’accordo durerà 60 mesi. I tre competitor sanno che la serie A dipende dai loro soldi, quindi tirano la corda puntando al ribasso.

Sky e Dazn in particolare hanno deciso di diversificare i propri investimenti. I primi, come vedremo più tardi, hanno speso in maniera ingente per la prossima Champions. Il Gruppo Perform invece, oltre a quelli del nostro campionato, punta anche sui big match dell’estate.

Dazn fa i pieno: tutte le gare che vedremo in estate

Il gruppo inglese, come riporta digital-news.it, ha reso noto il proprio palinsesto circa le gare amichevoli che verranno mostrati durante i ritiri e prima che le squadre riprendano le ostilità nei massimi campionati europei. Il periodo coperto dai gol “caldi” andrà dal 15 luglio al 7 agosto. Protagonisti dei dribbling e parate sotto il sole saranno alcune delle squadre con più seguito. Parliamo dei sostenitori dei Campioni d’Europa del Manchester City.

Ci saranno anche i signori della Bundesliga del Bayern Monaco, oltre a Tottenham, Liverpool e all’Atletico Madrid. Due squadre italiane saranno tra le protagoniste del Soccer Champions Tour 2023. Dal 22 luglio negli Usa toccherà anche a Juventus e AC Milan. Si parte con il Barcellona avversario della Vecchia Signora, mentre i rossoneri se la vedranno con il Real Madrid CF. Nella stessa tournée anche Manchester United e Arsenal. Il tutto potrà essere visibile quindi sui canali DAZN.

Come anticipato, Sky invece ha puntato pesantemente sulle coppe europee. Comcast Corporation infatti ha acquisito i diritti per le tre competizioni calcistiche dal 2024 al 2027: Champions League, Europa League e Conference League. Per la prima, parliamo di 185 gare su 203 in esclusiva. Il restante sarà appannaggio di Amazon Prime Video. Per la Conference League e l’Europa League, Sky sarà l’unico network a mostrare i match.