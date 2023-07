Juve, salta tutto: il campione adesso torna a casa

Altra notizia amara per i tifosi della Juventus che, in queste prime battute di calciomercato, stanno ricevendo diversi rifiuti inaspettati.

Il calciatore in questione era stato indicato sia dalla dirigenza che da Massimiliano Allegri, il quale contava molto sul suo ingaggi. Adesso, il calciatore appare molto lontano dai colori bianconeri.

Sul tavolo del diretto interessato ci sono due proposte: quella della Juventus e quella del club che lo ha cresciuto e lanciato nel grande calcio. Alla fine, nelle volontà del calciatore, ha prevalso il cuore e tra le due opzioni ha preferito quella che lo avrebbe fatto ricongiungere con il suo vecchio club: si consuma, dunque, un’altra beffa per i tifosi juventini.

Si preannuncia una sessione di mercato molto difficile per la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri non disputeranno la Champions League e la loro presenza in Conference è ancora da valutare (giudicherà la Uefa). Il club perde appeal e in sede di mercato sarà più difficile convincere i top a scegliere il club torinese.

Sfuma un obiettivo per la Juve: il calciatore preferisce ritornare a casa

In questo modo si possono spiegare i rifiuti di alcuni giocatori alle proposte bianconere. Dopo la delusione Milinkovic-Savic, passato all’Al Hilal quando il suo trasferimento alla Juventus sembrava sempre più vicino, un altro obiettivo di mercato potrebbe sfumare. Si tratta di Aymeric Laporte, difensore del Manchester City.

Laporte ha vinto tutto nella passata stagione con i Citizens, ma nelle ultime stagioni il suo apporto alla compagine di Guardiola è andato davvero scemando. Il Manchester City sborsò ben 65 milioni nel 2018 per assicurarselo ma gli arrivi negli ultimi anni di Ruben Dias, Aké e Akanji ne hanno limitato lo spazio. Nell’ultima stagione Laporte, infatti, ha collezionato solo 24 presenze, ben 20 in meno della stagione precedente.

Per gli Sky Blue il centrale basco è tra i cedibili e, oltre alla Juventus, l’Athletic Club si sta muovendo per acquistarlo. Laporte è cresciuto nel club di Bilbao e, come riportato da elgoldigital.com, avrebbe messo la sua vecchia squadra in cima alla lista delle preferenze. L’Athletic vorrebbe ingaggiarlo per sostituire Iñigo Martinez, passato al Barcellona, ma vorrebbe rimanere al di sotto dei 30 milioni richiesti dal City.

La volontà del calciatore sembra aver tagliato fuori la Vecchia Signora che, per arrivare a Laporte, dovrà sperare che Manchester City e Athletic Club non trovino un accordo, oppure rassegnarsi e virare i propri piani verso un altro profilo.