Ivana Knoll, fa caldo a Ibiza: lato B da urlo

Ivana Knoll continua a infiammare il pubblico sui social, le ultime foto caricate sul suo profilo la mostrano in versione esplosiva con il suo lato b.

La modella è ormai seguita in ogni angolo della terra, dopo la partecipazione al mondiale da super tifosa della Croazia, il suo tifo ha portato decisamente bene alla sua nazionale.

Il mondiale del Qatar è ormai passato da sette mesi, ma c’è chi è rimasto sulla cresta dell’onda. Non solo Messi e Mbappè, protagonisti della finalissima, ma anche un’altra sorprendente protagonista.

Ivana Knoll è stata la regina dell’edizione del mondiale, il suo tifo non è passato inosservato. Beneagurante, innanzitutto, per la stessa selezione di Modric e Brozovic che, con una supporter come la Knoll d’eccezione, ha migliorato i suoi standard giungendo terza. Inoltre, la stessa modella ha avuto un grande vantaggio dalla competizione qatariota, dettando legge in fatto a sensualità in tutto il mondo.

Knoll, il lato b è esplosivo

Le forme della croata non passano di certo inosservate. Erano state già ampiamente rilevate quando indossava il completo a scacchi, spesso con gonnellino e trasparenze in bella evidenza. In questo caso, Ivana Knoll stupisce ancora di più, mostrandosi quasi interamente per come è fatta. Il lato b di Ivana Knoll infiamma il pubblico, il tanga è davvero minuscolo.

La modella così fa il pieno dei consensi, il pubblico ha aumentato le aspettative e attende nuove foto quasi vietate ai minori, data la portata. La procacità della Knoll è davvero in grande mostra e non potrebbe essere altrimenti, in questo caso facendo razzia di cuori direttamente dalla spiaggia di Ibiza. Una zona per vip, come è diventata proprio la stessa croata, che su Instagram ha il suo buon esercito che aspetta sempre più foto: sono ben 3,3 milioni i fan a seguirla.

La Knoll è sempre più provocante, i like arrivano un po’ da tutto il mondo. È un orgoglio per la Croazia, ma anche una gioia per gli occhi dei fan europei e internazionali. Non è un caso come i fan siano anche aumentati nel periodo recente grazie a un incontro davvero particolare. Ha incrociato proprio ad Ibiza il campione del Manchester City, Erling Haaland. Immancabile la foto di rito tra due campioni capaci di tenere viva l’attenzione: Ivana nell’infiammare i fan sul web, il norvegese invece nel fare gol alle malcapitate difese avversarie.