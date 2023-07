Mauro Icardi sembra aver ritrovato lo smalto dei bei tempi. Il bomber di Rosario ha trascinato a suon di gol il Galatasaray alla conquista del campionato

E’ tornato Mauro Icardi. Il trentenne centravanti di Rosario nella stagione appena conclusa ha ritrovato in un colpo solo la confidenza con il gol e un’irrisoria facilità ad andare a rete, tutte doti che nelle malinconiche annate trascorse come bomber di scorta al Paris Saint Germain pareva aver smarrito per sempre.

Ma fare gol è come andare in bicicletta, impossibile dimenticare come si fa. Ed è bastato l’ambiente giusto e la squadra giusta, la fascinosa e misteriosa Istanbul e un Galatasaray affamato di successi e vittorie a riportare l’ex capitano dell’Inter ai fasti di un tempo.

Del resto ventidue gol realizzati in un campionato come quello turco, non di primissimo piano per qualità e presenza di talenti ma valido e attendibile sotto il profilo squisitamente agonistico, rappresentano un eccellente biglietto da visita. E non è un caso che il nome di Mauro Icardi sia tornato di moda presso qualche club europeo di fascia medio alta e soprattutto qualche big della nostra Serie A. Qualche club sicuramente ci ha provato, ma alla fine le cose non sono andate a buon fine.

La dirompente Wanda Nara , moglie e manager del calciatore, poche ore fa dichiarava: “Tornare in Italia? Perchè no, abbiamo ancora casa a Milano“. Milano, dunque, la città che ha conquistato il cuore di Icardi e della sua famiglia. Queste dichiarazioni sono state in realtà solo un modo per mettere fretta al Galatasaray e lo abbiamo scoperto in queste ore.

Addio Psg, Icardi è fatta

Stavolta però non sarebbe all’Inter che in quanto a centravanti ha gli slot al completo con Marcus Thuram e soprattutto Romelu Lukaku. Il Milan ha tentato il calciatore fino alla fine, il giocatore gradiva ma i costi legati all’ingaggio erano eccessivi. Non per i turchi, letteralmente innamorati di Maurito: per questo motivo il Galatasaray ha annunciato ufficialmente il ritorno di Mauro Icardi, stavolta a titolo definitivo.

Il club francese ha ceduto il calciatore a titolo definitivo, per circa 10 milioni di euro. Ma si è liberato soprattutto di un ingaggio pesantissimo; Maurito percepirà in Turchia 10 milioni annui ed è pronto per giocare ancora una volta da protagonista. In Turchia ha trovato una nuova casa, si trova benissimo e il Galatasaray lo adora: questo accordo lo dimostra, Maurito e Istanbul, l’amore continua.