Maxi offerta per il prossimo colpo: suggestione Milan

Il Milan non si ferma e continua a scandagliare il mercato: ecco l’ultima suggestione, serve una grande offerta

Quella che da poche settimane è cominciata in casa Milan è una vera e propria rivoluzione. È cominciato tutto dal ritiro di Zlatan Ibrahimovic e dall’addio di Brahim Diaz al Real Madrid.

Sentori di un cambiamento importante ma nessun tifoso rossonero si sarebbe aspettato ciò che è successo dopo. Il licenziamento di Paolo Maldini e Frederic Massara che, rimpiazzati da un nuovo modo di fare mercato, hanno lasciato spazio all’algoritmo e al trio Moncada-D’Ottavio-Furlani. È finito sul mercato, ufficialmente al Newcastle per una cifra vicina agli 80 milioni di euro, anche Sandro Tonali. Il giocatore che più di tutti sembrava potesse incarnare lo spirito milanista e indossare, nei prossimi anni, la fascia di capitano.

Smantellare per ricostruire: questo, in buona parte, il pensiero di Cardinale. Ed è così che Pioli ha accolto già diversi innesti considerati funzionali dalla proprietà rossonera. Sportiello tra i pali, Loftus-Cheek in sostituzione di Tonali, Luka Romero per l’attacco e probabilmente Christian Pulisic per il quale ogni dettaglio è stato ormai limato col Chelsea.

L’attenzione del ‘Diavolo’ è adesso riversata su due zone del campo: centrocampo e attacco. Per la mediana i nomi di Reijnders (favorito) e Musah (c’è distanza tra domanda e offerta) sono quelli caldi, in cima alla lista della nuova dirigenza meneghina.

In attacco si cambia: gioiello a sorpresa

Ma per quanto riguarda invece il reparto offensivo, che da qui a qualche settimana dovrà necessariamente incorporare un nuovo centravanti, arrivano novità per quanto riguarda le corsie esterne. Si è parlato a lungo del nigeriano Chukwueze che, nonostante sia già d’accordo col Milan, non è affatto vicino. Il Villarreal mantiene alte le richieste nonostante la scadenza dell’africano tra un anno.

Ed ecco che gli scout rossoneri hanno messo nel mirino un giocatore assai promettente, più giovane e dal potenziale ancora tutto da esprimere. Rik Efrlink, osservatore del PSV, ha rivelato su Twitter come Milan e Lipsia siano fortemente interessate e Joahn Bakayoko. Il 20enne belga, 39 presenze tra campionato e coppe nell’ultimo anno con 9 gol e 6 assist vincenti all’attivo, è un classe 2003 che ha recentemente rinnovato il contratto con il PSV fino all’estate 2026.

Non una buona notizia per il ‘Diavolo’ che, adesso, per regalare Bakayoko a Pioli, dovrà sborsare una cifra considerevole. Una missione possibile seppur molto complicata. Bakayoko, di origini ivoriane e con un mancino purissimo, esprime il meglio di sè sulla corsia di destra dove può rientrare e calciare a rete. Di rado, in Olanda, è stato anche schierato sulla fascia attualmente presieduta da Leao in rossonero.