Aperitivo piccante: Eleonora Incardona lascia senza fiato

Eleonora Incardona si gode un momento particolare di relax, quello dell’aperitivo: il look della showgirl toglie il fiato

Dopo un’annata vissuta veramente al massimo in tutti i sensi, ci volevano un po’ di vacanze per tirare il fiato e rilassarsi per Eleonora Incardona. La modella e showgirl ragusana come sappiamo è sempre sul pezzo, ma anche lei ha bisogno di staccare la spina e lo sta facendo godendosi ogni momento di riposo.

La 32enne si è consacrata forse in maniera definitiva in questo 2023 agli occhi del grande pubblico, specialmente tra gli appassionati di sport, con la sua presenza costante e immancabile ai principali eventi calcistici e non solo. In particolare, l’abbiamo apprezzata e vista nel suo massimo splendore a maggio, quando è stata insignita del significativo ruolo di madrina del Giro d’Italia. Il richiamo del calcio è comunque sempre fortissimo e infatti spesso e volentieri è negli stadi più importanti, in Italia e in Europa, che la vediamo. E pazienza se alla fine la sua presenza a Istanbul, per la finale di Champions League, non è riuscita a portare particolare fortuna all’Inter.

Anche nella prossima stagione che va a iniziare, Eleonora sarà certamente protagonista in questo senso. E ancora prima, la vedremo a breve impegnata nel racconto del calciomercato, altro appuntamento che i fan non possono perdere. Ma prima, come detto, un po’ di meritate vacanze. E dovunque vada, in montagna come al mare, Eleonora lascia il segno, eccome.

Eleonora Incardona, aperitivo super a Ibiza: visione da sballo, scollatura sempre in primo piano

Dalle montagne in Svizzera, Eleonora è passata ad Ibiza, dove, insieme a tante altre celebrità del mondo dello spettacolo, sta regalando visioni semplicemente sensazionali. E la golden hour, con lei, assume tutto un altro sapore, eccome.

All’ora dell’aperitivo, al tramonto, Eleonora si mostra in tutto il suo splendore, con un abitino bianco semplice ma di grande eleganza e impatto. Soprattutto, mettendo in evidenza come sempre curve stratosferiche che non possono non far sognare ad occhi aperti i numerosissimi fan. La Incardona conta ormai quasi 900 mila followers su Instagram e di questo passo non è irrealistico pensare che presto possa sfondare la quota del milione. Di sicuro, con la visione del suo lato A in primo piano, l’effetto ipnotico e super seducente è garantito.