Milinkovic alla Juve ad una condizione: spunta un addio

Il futuro di Milinkovic-Savic è legato ad un altro addio: ecco come la Juventus può strappare il serbo a Lotito

La Juventus è certamente tra i club più attenti e vivi nell’attuale sessione estiva di calciomercato. Perchè la ‘Vecchia Signora’, si sa, ha intenzione di tornare a competere ai vertici.

E per farlo sarà chiaramente necessario andare a puntellare una rosa che in diverse occasioni, l’anno scorso, ha mostrato crepe e limiti assai preoccupanti. Occhio in difesa dove arriverà il degno erede di Juan Cuadrado, che ha salutato i bianconeri dopo ben 8 stagioni. In attacco, poi, i nodi da sciogliere – particolarmente spinosi – sono due. Il primo è chiaramente legato a Dusan Vlahovic, il cui feeling con Allegri non è mai scoccato in maniera convinta.

Ed il serbo, con la conferma dell’allenatore di Livorno, pare proprio destinato a dire addio alla Juve. Occhio anche a Federico Chiesa, il cui entourage ha chiesto ben 8 milioni di euro a stagione per rinnovare oltre l’estate 2025. Ma il grande sogno del club piemontese era e rimane uno soltanto: Sergej Milinkovic-Savic. Reduce probabilmente dalla miglior stagione della sua carriera con la maglia biancoceleste, l’ex Genk resta in scadenza tra un anno con la Lazio.

I capitolini sono stati letteralmente trascinati dalle prestazioni super del ‘Sergente’ che ha regalato alla sua Lazio il secondo posto in Serie A. Un traguardo importante, ‘chiuso’ dalla memorabile doppietta nella penultima all’Olimpico davanti ai suoi tifosi contro la Cremonese che è parsa come un commiato.

Juve, Milinkovic-Savic firma: intreccio clamoroso

E adesso la Juventus, che sta lavorando all’affare ormai da mesi, sembra poter veramente trovare la quadra. Ma arriva una vera e propria bomba di mercato per quanto riguarda una cessione a sorpresa che spalancherebbe le porte di Vinovo a Milinkovic-Savic. A riportare la possibilità è l’account Twitter ‘Matthijs_Pog’ che riporta le parole del giornalista Giovanni Albanese su un possibile addio di Paul Pogba.

I richiami dall’Arabia Saudita sono ormai cosa nota per il francese che, al momento, ha rigettato la possibilità di lasciare Torino. Ma secondo quanto riferito se l’ex United dovesse accettare la proposta al rialzo dall’Arabia – nelle scorse ore l’agente di Pogba era a Vinovo – allora il colpo Milinkovic-Savic sarebbe virtualmente fatto.

In questo momento, però, il gioiello transalpino – assai desideroso di far ricredere tutti dopo una stagione disastrosa alla Juventus – sta resistendo. Ma adesso tutto dipenderà da Pogba, il cui addio alla ‘Vecchia Signora’ è tutt’altro che impossibile.