Capolavoro Juventus: scambio a sorpresa in Serie A

Il calciomercato della Juventus può registrare un’operazione da applausi direttamente in Serie A: ecco lo scambio

L’ultima stagione, per molteplici motivi, ha deluso su quasi ogni fronte. E la Juventus, in tal senso, non vuole più ripetere gli errori accumulati nel recente passato. Si guarda dunque, con ottimismo, al futuro.

Un futuro che vedrà in panchina ancora Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano, sotto contratto fino al 30 giugno 2025 con la ‘Vecchia Signora’, ha incassato la fiducia dai piani alti con il forte desiderio di riportare la sua squadra ai vertici del calcio italiano. L’anno dominato in lungo e in largo dal Napoli che praticamente senza avversari ha conquistato un meritatissimo scudetto, dovrà quindi diventare solo un lontano e amaro ricordo. Sembra chiaro, però, come sia necessario intervenire pesantemente per potenziare la rosa del ‘Conte Max’.

Ed il calciomercato estivo, da questo punto di vista, è una vera e propria manna dal cielo. Numerosi gli addii ai bianconeri: da Cuadrado a Paredes fino ad Angel Di Maria e Kulusevski, riscattato ufficialmente dal Tottenham dopo il prestito. Occhio perchè altri big potrebbero dire addio. Dusan Vlahovic e Federico Chiesa sembrerebbe essere sempre più ai ferri corti con l’allenatore di Livorno: il feeling è ai minimi termini, soprattutto per il serbo reduce da un’annata orribile.

Per il figlio d’arte, invece, è anche una questione economica: per rinnovare oltre il 2025, Chiesa ha chiesto 8 milioni all’anno. Probabilmente troppi per questa Juve. Ma per quanto riguarda le entrate, a centrocampo molto potrebbe dipendere da uno degli esuberi bianconeri: Weston McKennie.

McKennie nello scambio: Juve, affare da urlo

Il centrocampista texano, reduce dal prestito al Leeds con il quale è retrocesso in Championship, è tornato a Torino ma è destinato a fare nuovamente le valigie nelle prossime settimane. Perchè Allegri ha altri piani in mezzo al campo, a maggior ragione con la conferma di Rabiot ed il rilancio di Pogba.

Occhio perchè McKennie potrebbe venire proposto ad una delle società maggiormente ricche di talenti in Italia: l’Atalanta. E dei diversi profili che allettano da mesi la ‘Vecchia Signora’, in pole position vi è l’olandese Teun Koopmeiners. Il 25enne di Castricum è una delle gemme della ‘Dea’, valutato intorno ai 25 milioni di euro.

McKennie potrebbe dunque rappresentare l’arma in più per convincere Gasperini a lasciarlo partire grazie allo scambio. Ma c’è uno scoglio molto difficile da superare: lo stipendio percepito dall’ex Schalke 04 in quel di Torino.

2,5 milioni annui, all’incirca, d’ingaggio che l’Atalanta richierebbe di fare fatica ad assicurare al talento texano. Ma, intanto, la Juventus resta vigile e punta con decisione Koopmeiners per un centrocampo da urlo.