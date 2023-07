Dybala, annuncio in diretta: salti di gioia per i tifosi

Dybala è la pedina più importante della Roma di Mourinho e il suo futuro tiene in apprensione il mondo giallorosso: c’è l’annuncio in diretta

Le nuove maglie griffate Adidas hanno certamente entusiasmato l’ambiente giallorosso. La fine della precedente collaborazione tra la Roma e l’azienda multinazionale tedesca risale a tantissimi anni fa e adesso le parti in causa si sono ufficialmente riunite, sperando di conquistare insieme altri successi importanti come accadde in passato.

Nelle varie immagini pubblicate dal club capitolino sui social si nota più volte la presenza di Paulo Dybala. Un dettaglio che rassicura un po’ i tifosi romanisti, molto preoccupati dall’idea di una possibile partenza del loro beniamino. D’altronde, la Joya è senz’altro il giocatore di maggior spicco all’interno della rosa guidata da mister José Mourinho. Tant’è che in parecchi, l’estate scorsa, non si aspettavano che l’argentino potesse sposare il progetto Roma, dopo l’addio sofferto alla Juventus.

Il classe ’93 (che compirà 30 anni il prossimo 15 novembre), nel corso della sua lunga esperienza in quel di Torino, è stato abituato a vincere frequentemente. E lui intende continuare ad aggiungere trofei in bacheca, anche perché è ben consapevole di essere una delle migliori pedine in circolazione a livello internazionale. Sulla scelta della Joya, neanche a dirlo, ha influito parecchio la presenza dello Special One. Un anno fa Dybala ha deciso di affidarsi al trainer di Setubal, al fine di proseguire la propria carriera nel migliore dei modi.

Calciomercato Roma, futuro Dybala: c’è l’annuncio in diretta

Ad ogni modo, le due clausole rescissorie inserite nel contratto di Dybala, in scadenza giugno 2025, rendono particolarmente incerto il destino dell’attaccante argentino. Le cifre, in particolare, sono decisamente abbordabili: 12 milioni di euro per l’estero e 20 per i club italiani. Per quanto concerne l’ipotesi di un addio alla Serie A, in tal caso la Roma non potrebbe bloccare la clausola, ma il verdetto spetterebbe soltanto all’ex Juventus.

Ed ecco che il Chelsea sarebbe fortemente interessato all’acquisto di Paulo Dybala, tenendo conto delle condizioni economiche più che vantaggiose. I ‘Blues’ di Pochettino stanno mettendo in atto un pressing nelle ultime ore, però l’argentino avrebbe altri piani in mente. Sullo spinoso argomento si è espresso il giornalista Augusto Ciardi, intervenuto ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘ in onda sul canale Twitch di Tv Play: “Dybala resta a Roma, non ci sono motivi per dubitare della sua permanenza”.

“Poi in ambito di mercato certezze non ce ne sono mai“, ha aggiunto il collega. Parole che non lasciano a tante interpretazioni. Il 29enne è maggiormente orientato a proseguire la sua avventura nella capitale, ma attenzione sempre a non dare nulla troppo per scontato.