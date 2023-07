15 milioni, Ronaldo ‘tradisce’ l’Inter per la Juve

Dopo l’addio di Marcelo Brozovic, i tifosi dell’Inter posso subire un ‘tradimento’ da parte di Ronaldo il ‘Fenomeno’.

Dopo la finale di Champions League persa contro il Manchester City di Pep Guardiola, l’Inter è sicuramente tra le grandi protagoniste di queste prime settimane estive di calciomercato. La ‘Beneamata’ è infatti sotto la luce dei riflettori sia per quanto riguarda le trattative in entrata che quelle in uscita.

Su quest’ultimo fronte, dopo la cessione ufficiale di Marcelo Brozovic all’Al-Nassr per circa 18 milioni di euro, l’Inter potrebbe vendere a breve anche André Onana. L’estremo difensore camerunense, infatti, è finito nelle mire del Manchester United. I ‘Red Devils’ hanno offerto 30 milioni per acquisire a titolo definitivo le prestazioni dell’ex Ajax, ma l’Inter ne ha chiesti 50. Tuttavia, nonostante la differenza tra domanda e offerta, si ha la sensazione che un’intesa tra i due club possa comunque arrivare.

Dal punto di vista delle entrate, invece, l’Inter chiusa l’operazione di acquisizione dal Sassuolo di Davide Frattesi per circa 30 milioni di euro più Samuele Mulattieri. Altro obiettivo di Beppe Marotta e Piero Ausilio è sicuramente quello di riportare in nerazzurro Romelu Lukaku. Tuttavia, in attesa di ulteriori aggiornamenti per queste due trattative, i tifosi interisti devono mandare giù ‘un tradimento’ da parte di una delle leggende della storia della loro squadra del cuore: ovvero Ronaldo il Fenomeno.

Mercato, il Valladolid di Ronaldo il ‘Fenomeno’ potrebbe cedere Fresneda alla Juve

Secondo varie indiscrezioni di mercato, di fatto , l’ex attaccante dell’Inter potrebbe cedere un suo giocatore proprio alla ‘nemica giurata’ del team meneghino: la Juventus. Ronaldo, infatti, è il presidente del Valladolid, squadra appena retrocessa nella Serie B spagnola, dove gioca proprio un obiettivo della ‘Vecchia Signora’: Ivan Fresneda.

Lo spagnolo classe 2004, di fatto, potrebbe prendere il posto di Juan Cuadrado sulla corsia della difesa della squadra allenata da Massimiliano Allegri. La Juve con l’arrivo di Ivan Fresneda direbbe addio ad un altro giocatore seguito per la fascia destra: Timothy Castagne del Leicester. Tuttavia, la strada per prendere il giocatore spagnolo è davvero in salita.

Su Ivan Fresneda, di fatto, c’è in pole position il Barcellona di Xavi. Il club blaugrana ha infatti già raggiunto un accordo sull’entourage del calciatore, anche se non può chiudere ancora l’operazione. La Juve, quindi, potrebbe approfittare proprio di questa fase di stallo e acquisire il giovane terzino sulla base di circa 15 milioni di euro.