Canalis straripante in costume: visione rovente

La bellissima showgirl sarda torna a splendere ed i fan restano senza parole: in costume è semplicemente esagerata

Il mondo dello spettacolo l’ha ormai da anni consacrata come uno dei profili intoccabili, semplicemente sempre al centro dell’attenzione. Elisabetta Canalis è questo e molto altro. Sui social continua a fare impazzire – a cadenza quotidiana – i suoi tantissimi fan.

Foto da urlo ed un corpo che sembra ben lontano dall’arrendersi ai segni dell’età, la Canalis su Instagram conta addirittura oltre i 3,5 milioni di seguaci. La 44enne sarda ha raggiunto il successo grazie al tg satirico, ideato da Antonio Ricci, ‘Striscia la Notizia’ dove deliziò gli italiani coi suoi stacchetti dal 1999 al 2002 al fianco della bionda Maddalena Corvaglia.

Elisabetta Canalis nasce il 12 settembre 1978 a Cagliari e dopo l’enorme successo raccolto su Canale 5, è protagonista nel 2003 di un bollente calendario senza veli pubblicato dalla rivista ‘Max’. Scatti che, ancora oggi, sono rimasti impressi nella mente dei suoi milioni di fan. In tv ha preso parte a trasmissioni quali ‘Tiki-Taka’ e ‘Ciao Darwin’, arrivano anche a recitare come attrice nella fiction di successo ‘Carabinieri’.

La Canalis è apparsa spesso anche al cinema: in Italia ha preso parte a diverse commedie. Nel 2008 come spalla di Alessandro Siani in ‘La seconda volta non si scorda mai’, successivamente ha recitato nel cinepanettone con Christian De Sica e Massimo Ghini ‘Natale a New York’.

Forme esplosive: Elisabetta Canalis fa girare la testa

Per quanto riguarda la vita privata, è stata al centro di pettegolezzi nel corso degli ultimi anni. Il suo primo grande amore nel mondo dello spettacolo è stato Bobo Vieri, ex bomber di Juventus, Inter e Milan nei primi anni 2000. Spazio poi ad uno dei pilastri di Hollywood, l’attore George Clooney. Grazie alla vicinanza alla stella americana, Elisabetta ha guadagnato grande fama negli Stati Uniti dove tutt’ora vive.

Dal 2014 alla primavera del 2023 è stata sposata con il chirurgo statunitense Brian Perri, dal quale ha anche avuto una figlia nel 2015: Skyler Eva. Un lato A da sogno quello della Canalis che nella sua ultima istantanea pubblicata sul profilo Instagram, ha lasciato tutti a bocca aperta.

“Happy Birthday America’, scrive in didascalia l’ex velina di ‘Striscia’ ma intanto l’attenzione dei fan è tutta rivolta ben altrove. Il corpo di Elisabetta è statuario e le sue forme più esplosive che mai. La Canalis, con un bikini da urlo, mostra tutte le sue grazie in un lato A davvero insuperabile.

La bella sarda, con un fiore sulle labbra, guarda romanticamente l’obiettivo mandando al manicomio i suoi ammiratori. La bellissima Elisabetta è riuscita, ancora una volta, a monopolizzare l’attenzione: ed i suoi fan non possono fare altro che dirle grazie.