Vestito aperto: Andrea Delogu mostra lo straripante lato A

In forma pazzesca e di una eleganza senza tempo Andrea Delogu. La conduttrice Rai non stenta a mettere in mostra i suoi punti di forza.

Ormai da diverso tempo è una delle protagoniste femminili più in voga nella televisione italiana. Una conduttrice che si è reinventata dopo aver cominciato in tutti altri termini, come valletta e soubrette, passando anche da ruoli di attrice cinematografica.

Parliamo di Andrea Delogu, la bella showgirl riminese che ormai è da tempo sulla cresta dell’onda. Volto molto in voga all’interno della Rai, in questo periodo sta conducendo (per il secondo anno consecutivo) i TIM Summer Hits. Ovvero la serie di concerti estivi che si svolgono tra Piazza del Popolo a Roma e la sua Rimini fino al termine di luglio.

La Delogu al fianco di Nek sta avendo ottimi riscontri per quanto riguarda la conduzione e la gestione di questi eventi, che richiamano moltissimo pubblico italiano ed internazionale. Una donna spigliata, ironica, dalla grande presenza scenica, ed ovviamente bellissima, tanto da avere una lunga schiera di fan di sesso maschile ai propri piedi.

Vestito lungo e decolté in bella mostra: Andrea Delogu è scintillante

Durante l’ultima puntata dei TIM Summer Hits, andata in onda da Roma lo scorso 2 luglio, Andrea Delogu si è messa in mostra con una mise davvero pazzesca. Un abito rosa shocking lungo, ma con un particolare che ha letteralmente fatto impazzire tutti i presenti ed i telespettatori.

Una scollatura evidente che ha messo in risalto il suo decolleté generoso ed invidiabile. Il Lato A della Delogu è infatti apparso straripante, sotto gli occhi di tutti i suoi fan. Un modo accattivante per far parlare di sé, ma la bellezza di Andrea sicuramente fa il paio con la sua straordinaria esperienza professionale sul palco.

Andrea Delogu è stata di recente anche molto citata dal mondo del gossip. Infatti è stata sposata per anni con l’attore romano Francesco Montanari, il ‘Libanese’ di Romanzo Criminale. L’idillio è terminato quasi all’improvviso, con la Delogu che dopo il divorzio ha incominciato una relazione con il modello Luigi Bruno, che ha ben 17 anni in meno della conduttrice.

Prima di diventare un volto vincente della Rai, Andrea Delogu ha avuto una carriera giovanile come attrice, anche all’estero, e come soubrette nel programma Mediaset Mai dire Domenica, sotto la guida della Gialappa’s Band.