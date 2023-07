Un colosso per l’Inter: ecco un campione d’Europa

L’Inter continua a sondare il mercato, alla ricerca di nuovi rinforzi per Inzaghi. Nel mirino c’è un Campione d’Europa.

Dopo Marcus Thuram, ecco Davide Frattesi. L’Inter ha finalmente chiuso per il classe 1999, autore di 7 gol nell’ultima stagione: l’accordo con il Sassuolo è stato trovato nelle scorse ore sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 27 milioni più il cartellino di Samuele Mulattieri. Un altro colpo di qualità per Simone Inzaghi il quale avrà così a disposizione l’adeguato sostituto di Marcelo Brozovic, trasferitosi all’Al-Nassr. Il mercato dell’Inter, in ogni caso, non si concluderà qui.

La lista delle priorità comprende in particolare l’acquisto di un attaccante di comprovato valore internazionale, di un centrale capace di raccogliere il testimone lasciato da Milan Skriniar e di un mediano in grado di far respirare i titolari quando necessario. Per quanto riguarda la punta, il preferito rimane Romelu Lukaku intenzionato a tornare il prima possibile in nerazzurro. I contatti con il Chelsea sono ripresi, con l’amministratore delegato Giuseppe Marotta che conta di chiudere la pratica in maniera positiva in breve tempo. L’idea è quella di mettere sul piatto 35 milioni complessivi (tra prestito ed obbligo) più vari bonus legati a determinati obiettivi personali e di squadra.

Ora resta da vedere quale sarà la risposta dei Blues, obbligati a fare cassa per far quadrare i conti in seguito alla fastosa campagna acquisti condotta a gennaio. Marotta, al tempo stesso, sta analizzando i profili di vari difensori. Decaduta la pista che portava a Cesar Azpilicueta (promesso sposo dell’Atletico Madrid), ora i riflettori sono puntati su due calciatori militanti in Serie A. Il primo risponde al nome di Rodrigo Becao, legato all’Udinese fino al 2024. Il secondo è invece Merih Demiral, ritenuto non più imprescindibile dall’Atalanta.

Inter, occhi puntati su un campione d’Europa

A centrocampo, infine, andrà compensata la partenza di Roberto Gagliardini al quale non è stato rinnovato il contratto (lo vuole il Monza). Il club si è quindi messo alla ricerca di un calciatore disposto a partire la maggior parte delle volte dalla panchina ma comunque in possesso della qualità necessaria per rendersi utile alla causa interista. Uno dei calciatori seguiti gioca in Premier League, più precisamente al West Ham: parliamo di Tomas Soucek.

Il 28enne ceco, autore di 3 gol e 6 assist in 50 apparizioni complessive nella scorsa stagione, è legato agli Hammers fino al 2024 e finora le parti non si sono mai incontrate per discutere di un eventuale rinnovo. Marotta, come detto, lo stima anche per la sua duttilità: di professione centrocampista, il colosso ceco (è alto 1.92) può essere impiegato pure davanti alla difesa o da trequartista, alle spalle dell’unica punta. Il suo ciclo a Londra, dopo la vittoria della Conference Lague, potrebbe essersi concluso. L’Inter ci pensa. L’idea intriga Marotta.