Svolta nella notte per Chiesa: ecco cosa sta succedendo

Svolta per Chiesa. Scopriamo insieme il futuro prossimo dell’attaccante bianconero in questa complicata sessione di mercato per la Juventus.

Il calciomercato è cominciato ufficialmente. Una sessione decisamente complessa per la Juventus. Ai già noti problemi di bilancio, dovuti in gran parte a recenti gestioni troppo sopra le righe, si è aggiunta il colpo di grazia inflitto dalla giustizia sportiva.

I 10 punti di penalizzazione inflitti alla società bianconera per la vicenda plusvalenze pesano come un macigno. La mancata partecipazione alla prossima Champions League ha già presentato il suo salatissimo conto, non meno di 80 milioni di euro. Se poi a questo si aggiunge la necessità di ridare vita ad un bilancio che è collassato negli ultimi anni, ecco che l’impegno risanatorio inizia ad avere contorni decisamente importanti.

La società ha l’obiettivo di ridurre il monte ingaggi ed accumulare un buon numero di plusvalenze. Elkann è stato chiaro e la dirigenza è già al lavoro per accontentarlo. Allo stesso modo si ha la consapevolezza che bisognerà tagliare. Se si parla di cessioni eccellenti in casa Juventus ecco che parte, immediato, il gioco delle tre carte. La società ha bisogno di vendere e accumulare una buona somma per ricominciare il calciomercato.

Svolta per Chiesa, forse quella decisiva

Gleison Bremer, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Basta prendere questi tre nomi, metterli sul tavolo ed iniziare a farli girare velocemente. Ognuno di loro ha un prezzo e si attende soltanto che arrivi l’offerta giusta. Sono giocatori che la Juventus ritiene fondamentali per il loro valore assoluto unito, in tutti e tre i casi, all’ancor giovane età. Il costo è decisamente elevato esattamente per questo insieme di motivi. Il sacrificio di almeno uno tra loro è, però, quasi indispensabile per i già citati motivi.

Il giornalista Marcello Chirico ha affrontato sul suo profilo Twitter, la situazione relativa a Federico Chiesa. Secondo Chirico l’attaccante esterno della Juventus e della Nazionale azzurra resterà in forza alla formazione bianconera anche la prossima stagione, mantenendo invariato il suo ingaggio che è pari a 5 milioni di euro annui.

L’attaccante genovese ha un contratto con la Juventus che scadrà il 30 giugno 2025. Nei giorni scorsi il suo procuratore, Fali Ramadani, si era espresso riguardo la posizione del suo assistito.

Contrariamente a quanto apparso recentemente sui media, Ramadani ha decisamente smentito la notizia di una richiesta di rinnovo contrattuale da parte di Federico Chiesa comprensiva di un sostanziale aumento dell’ingaggio che sarebbe dovuto passare dagli attuali 5 a 8 milioni di euro netti annui.

L’annuncio di Marcello Chirico ha certamente fatto piacere a molti tifosi della Juventus particolarmente legati all’esterno bianconero. Il mercato ufficiale, però, deve ancora iniziare e non mancheranno certo le sorprese. Anche quelle meno piacevoli per i tifosi.