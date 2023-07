Arabia Saudita pigliatutto: ecco il prossimo big!

L’Arabia Saudita continua a fare spese in Europa: ecco il prossimo big destinato a trasferirsi in Medio Oriente.

I club dell’Arabia Saudita sono davvero scatenati in questa sessione di mercato e stanno portando sempre più stelle europee nel loro campionato per farlo diventare uno dei migliori al mondo.

Gli acquisti di Cristiano Ronaldo e di Benzema da parte dell’Al Nassr e dell’Al Ittihad campione d’Arabia in carica hanno inevitabilmente spostato l’attenzione sul campionato saudita che ora non vuole fermarsi e vuole continuare a crescere. Negli ultimi giorni sono sbarcati in Medio Oriente tanti altri giocatori come Ruben Neves, Koulibaly e Mendy e la sensazione è che non sia finita qui.

Le squadre saudite, come accadeva con quelle cinesi qualche anno fa, prendono per la gola i top player europei offrendo ingenti quantità di denaro, ma ciò che li attrae è anche la competitività di un campionato che è cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi anni. Non è errato, infatti, dire che rispetto alla Chinese Super League, la Saudi Pro League è decisamente due-tre passi avanti e ciò spinge i top player ad accettare le offerte che gli arrivino.

L’Arabia Saudita non ha intenzione di fermarsi e sta puntando altri giocatori importanti dei nostri campionati per continuare il suo processo di crescita. L’ultimo nome sulla lista dei paese mediorientale è quello di Franck Kessie, ex Milan e Atalanta che piace molto in Serie A.

L’Arabia Saudita vuole anche Kessie: l’ivoriano riflette sul suo futuro

Il futuro di Franck Kessie potrebbe essere lontano da Barcellona nonostante sia legato ai blaugrana da un contratto in scadenza solo nel 2026. L’ivoriano, nonostante le 43 presenze stagionali, non può essere soddisfatto del minutaggio accumulato, considerato che solo 7 volte in Liga è partito dal primo minuto ed ora vuole valutare attentamente ogni possibilità. Xavi non lo considera titolare ed al di là del fatto che Kessie voglia dare priorità al Barça, lascia la porta aperta ad altri club.

Nelle scorse settimane si è parlato spesso di un possibile ritorno del centrocampista ex Milan in Serie A con Inter e Juventus sulle sue tracce, ma secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il futuro dell’ivoriano potrebbe essere in Arabia Saudita.

Secondo il noto quotidiano catalano, da sempre vicino alla vicende di casa Barcellona, un club saudita sarebbe fortemente interessato a Kessié. Tra pochi giorni arriverà una nuova offerta sul tavolo del club blaugrana. L’ivoriano, tuttavia, non sarebbe del tutto convinto di lasciare il calcio europeo per trasferirsi in Medio Oriente e, se deve lasciare la Spagna, preferirebbe farlo per andare a giocare in Premier League o in Bundesliga.

Kessié, però, non si preclude nulla e qualora dovesse capire di non rientrare nei progetti del Barcellona potrebbe anche far dietrofront e decidere di provare l’esperienza in terra saudita dove sicuramente sarebbe titolare.