Incredibile dietrofront, no all’Inter e alla Juve

Il futuro di Milinkovic-Savic sotto la lente d’ingrandimento: sorpresa clamorosa, lontano da Inter e Juventus

Il calciomercato estivo ha ufficialmente riaperto i battenti ed i grandi club, sparsi per l’Europa, si stanno già muovendo per definire le importanti mosse in vista del prossimo anno.

Uno dei nomi che già da tempo sta facendo discutere è quello di Sergej Milinkovic-Savic, gioiello della Lazio a cui Sarri nell’ultima stagione non ha praticamente mai rinunciato. Il serbo, classe 1995, è ormai da anni sulla cresta dell’onda come uno dei centrocampisti più completi e forti del panorama mondiale. E adesso che il contratto con il club biancoceleste è vicino a concludersi. La scadenza resta fissata al 30 giugno 2024 e di rinnovo ormai non si parla proprio più – le possibilità che il ‘Sergente’ lasci Roma per approdare in un top club sono vivissime.

Ci ha pensato il Milan nel recente passato, prima del licenziamento di Maldini e Massara. Adesso i rossoneri sembrano decisamente tagliati fuori per il talento di Lleida. Occhio quindi, almeno parlando di italiane, a Juventus ed Inter. I bianconeri sono stati a lungo in pole position per tentare di allettare Claudio Lotito. Molto, però, dipenderà dalle uscite.

Juve-Inter, ko per Milinkovic-Savic: annuncio inatteso

Perchè dopo la conferma graditissima di Adrien Rabiot, che ha rinnovato nei giorni scorsi, la ‘Vecchia Signora’ ha bisogno di racimolare un consistente gruzzoletto per provare a concludere. L’Inter, d’altro canto, sta per dire addio a Brozovic e Milinkovic-Savic è ormai da anni uno dei pallini di Simone Inzaghi. Ma riguardo al futuro del 28enne, adesso, sembrerebbe tutto cambiare lasciando a mani vuote sia i bianconeri che i nerazzurri.

Arrivano infatti dichiarazioni che stupiscono direttamente dal giornalista ed esperto di mercato Paolo Bargiggia che, ai microfoni di ‘7 Gold’, ha fatto il punto proprio sull’imminente cambio di maglia di Milinkovic-Savic. La pista italiana, ventilata ormai da tanto tempo e data dai molti per favorita, sembrerebbe invece tutt’altro che una sicurezza per il futuro del serbo.

Bargiggia ha infatti sostenuto, a suo dire, come Milinkovic-Savic non sia un nome così ‘forte’ per il mercato italiano. “Penso, addirittura, che il centrocampista possa finire anche in un discorso di squadre arabe”. Una situazione decisamente sorprendente che finirebbe per lasciare con l’amaro in bocca le big italiane ma anche l’intera Serie A, che perderebbe uno dei suoi talenti più puri.

Milinkovic-Savic, dunque, non è affatto escluso che possa abbracciare le sirene del calcio saudita che hanno ammaliato e convinto diversi suoi colleghi, a suon di stipendi faraonici. Dopo aver ‘salutato’ l’Olimpico con una splendida doppietta contro la Cremonese, il centrocampista ha chiuso la sua ultima annata con la maglia della Lazio con 11 gol e 8 assist vincenti, per la gioia di mister Sarri.