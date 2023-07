Non se ne parla neanche: Inter, è caos attorno a Marotta

Il dirigente nerazzurro si trova dinanzi ad una questione tutt’altro che semplice. Il calciomercato è un vero problema.

La squadra nerazzurra che ha fatto sudare le proverbiali sette camicie al Manchester City di Pep Guardiola nella finale di Champions League, rischia di essere smantellata.

Complici le enormi difficoltà economiche in cui si dibatte, il club nerazzurro sembra un discount pronto a svendere i suoi gioielli pur di dare ossigeno alle sue asfittiche casse. Infatti, se per la cessione di Federico Dimarco e Nicolò Barella si parla di almeno 100 milioni, diversa è la situazione di Onana, in queste ore accostato e molto vicino al Manchester United. La squadra di Inzaghi rischia grosso.

Ma non solo. In queste ore si discute molto della questione relativa a Marcelo Brozovic. Il croato, prima molto vicino e poi di nuovo distante all’addio, è stato accostato ad un club saudita. Una ventina di milioni circa, prezzo che ha fatto infuriare e non poco i tifosi nerazzurri, molto critici nei confronti di Beppe Marotta e di Steven Zhang.

Ferrario: “Assurdo parlare di 15 milioni per Brozovic”

Non a caso Pepe Ferrario, giornalista di Mediaset, intervenuto ai microfoni di TVPLAY_CMIT, c’è andato giù pesante: “O Marotta ha preso un colpo in testa o Zhang è completamente impazzito”. I due dirigenti nerazzurri sono finiti nel mirino del giornalista di Mediaset per alcune voci che si riconcorrono negli ultimi giorni riguardo alla cessione di Marcelo Brozovic, il faro del centrocampo della ‘Beneamata’, a un club dell’Arabia Saudita per appena 15 milioni di euro.

Come spiegato da Ferrario, Brozovic ha 31 anni, quindi ha ancora molte stagioni ad alti livelli davanti a sé, ed è uno dei migliori centrocampisti in circolazione, perno del centrocampo della Nazionale croata che si è piazzata alle spalle della Spagna alla recente final four di Nations League. Ragion per la quale Pepe Ferrario bolla queste voci come ‘illogiche, senza senso‘ perché il centrocampista croato può partire ma per una cifra irrisoria. Come detto, uno schiaffo al talento del metronomo del centrocampo di Simone Inzaghi ma anche un danno per la stessa Inter.

I problemi economici dell’Inter, infatti, non giustificano un’operazione di mercato che la depaupererebbero dal punto di vista tecnico senza ottenere in cambio quella liquidità necessario per dare un po’ di respiro alle sue finanze in affanno. Vale, dunque, davvero la pena sacrificare un asset come Marcelo Brozovic per un biblico ‘piatto di lenticchie’?

Per Pepe Ferrario chiaramente ‘no’ tanto da non fare sconti nemmeno ai club sauditi: “O in Arabia hanno deciso di prendere per i fondelli l’Inter o non capisco”. In realtà, non è l’unico a non capire. Anche gli analisti e i tifosi nerazzurri non comprendono la ratio di una simile operazione. Misteri del calciomercato (nerazzurro).