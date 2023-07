Mini costume e visione piccante: Giorgia Palmas è esagerata

L’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ più esplosiva che mai: l’ultima foto pubblicata sui social lascia i fan a bocca aperta

Il mondo dello spettacolo l’ha ormai, da anni, consacrata come uno dei suoi volti più amati ed ormai in pianta stabile sotto i riflettori. Giorgia Palmas non vuol proprio fermarsi e, in tal senso, sui social è tornata a splendere.

Era il 2002 quando ‘Striscia la Notizia‘, ed in prima fila ovviamente il suo ideatore Antonio Ricci, la scelse come velina mora per affiancare Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, insieme alla bionda Elena Barolo. 21 anni dopo, il successo riscosso alla Palmas si è decuplicato ed in diversi settori dello show business.

Giorgia Palmas è nata a Cagliari, il 5 marzo 1982 e ha cominciato la carriera come modella. Dopo l’esplosione su Canale 5, ha trovato spazio anche nella recitazione. Ha preso parte infatti a due delle fiction più importanti della rete Mediaset: ‘Carabinieri’ e ‘Cento Vetrine’. La 41enne sarda, poi, ha condotto – e lo fa tutt’ora – con grande successo. Da ‘Music Farm’ a ‘Paperissima Sprint’ passando, proprio ultimamente, a ‘Isola Party’. Il programma che, su Mediaset Infinity, ha svelato puntata dopo puntata i retroscena dell’Isola dei Famosi (reality a cui la Palmas negli anni scorso prese parte come concorrente).

La sua vita privata è stata senza dubbio movimentata e assai chiacchierata. La bella showgirl è stata a lungo fidanzata con l’ex attaccante Davide Bombardini, per poi passare negli ultimi anni al biker Vittorio Brumotti. Ma dal 2018 Giorgia è innamoratissima di Filippo Magnini, ex nuotatore ed ex di Federica Pellegrini.

Nel 2020 dalla loro unione è nata la piccola Mia. La coppia si è sposata con l’unione civile nel maggio 2021 per poi ripetere, davanti a parenti, amici e paparazzi, la cerimonia in chiesa un anno dopo. La Palmas su Instagram ha un grande successo: ai quasi 2 milioni di followers Giorgia concede scatti di rara bellezza e sensualità quasi a cadenza quotidiana.

Drink e bikini bollente: Giorgia Palmas incandescente

L’estate è arrivata e con sè sta portando un caldo davvero difficile da affrontare. Di certo non aiutano gli ultimi scatti della bella Giorgia Palmas che su Instagram ha letteralmente scatenato il panico tra i suoi tanti followers. L’ex velina ha dato spettacolo con un ultimo scatto da capogiro.

“Coconut water”, scrive la bella sarda che si gode l’acqua di cocco e sorride spensierata al sole che la bacia. Ma quello che attira l’attenzione è certamente il corpo statuario della Palmas che, non più ragazzina, sembra aver fermato il tempo consacrando per sempre la sua bellezza esagerata.

Le forme di Giorgia Palmas sono esplosive, il coloratissimo bikini fatica a contenerle ed i suoi ammiratori non possono fare altro che ringraziare per una delle visioni più bollenti degli ultimi tempi. La Palmas, in poche ore, ha fatto il pieno di likes – 31800 – e quasi 300 commenti.