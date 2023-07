Carolina Stramare, strage di cuori a Ibiza: il costume esalta le forme

Come sempre bellissima e superlativa Carolina Stramare. La modella ed ex Miss Italia non può non far girare la testa agli italiani.

Partecipare e vincere il concorso di bellezza di Miss Italia apre le porte al magico e dorato mondo dello spettacolo e della moda. Lo sa benissimo Carolina Stramare, una delle recenti miss nazionali che sta avendo numerosi riscontri positivi.

Eletta la più bella d’Italia nel 2019, la Stramare si è fatta apprezzare sia per il fattore estetico indiscutibile ed esaltante, sia per la sua spontaneità nei programmi televisivi in cui ha preso parte. L’abbiamo vista per esempio in Scherzi a Parte, il noto show di Mediaset dedicato agli scherzi ai danni dei personaggi celebri.

Ma soprattutto nell’ultima edizione di Pechino Express, dove si è rivelata una ragazza coraggiosa e combattiva, al fianco della sua partner Barbara Prezja. Le due ‘mediterranee’ (così come erano chiamate nel gioco) hanno raggiunto la finalissima del reality show itinerante, dimostrando dunque grande spirito di iniziativa.

Dopo l’avventura a Pechino Express ed un intenso lavoro come modella e influencer, Carolina Stramare si sta concedendo un po’ di relax e meritate vacanze estive. Ma nonostante ciò non smette di pubblicare e postare immagini di sé stessa e del suo corpo pazzesco sul proprio profilo Instagram.

Estate al top per Carolina Stramare: il costume non nasconde le sue forme perfette

Seguita da ben 516 mila follower al momento, la bella Carolina si è regalata qualche giorno di relax in quel di Ibiza. L’isola delle Baleari spagnole è considerata un vero e proprio tempio del divertimento e della baldoria, l’ideale per una ragazza giovane e spensierata come la Stramare.

Uno degli ultimi post su Instagram vede Carolina Stramare in spiaggia, mettendo in mostra un costume davvero accattivante: un pezzo unico colorato ed attillatissimo, che mette in risalto un fisico perfetto e le sue curve da far girare la testa a qualsiasi uomo. Insomma, anche in vacanza l’ex Miss Italia non ha alcuna intenzione di nascondere la sua bellezza.

Nata a Genova nel 1999, ma cresciuta a Vigevano, Carolina incarna perfettamente la bellezza mediterranea, col fisico statuario, la carnagione olivastra e i profondi occhi verdi. La Stramare è anche una delle maggiori protagoniste del gossip nostrano: a lei sono stati accostati numerosissimi flirt, dalla presunta relazione con Eros Ramazzotti a quella mai confermata con l’attaccante juventino Dusan Vlahovic. Di recente è stata vista con Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez. Ma è stata la Stramare a smentire qualsiasi tipo di frequentazione tra i due.