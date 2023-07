È morto uno dei più grandi, il mondo dello sport piange la sua scomparsa

Un altro lutto tremendo colpisce il mondo dello sport: a soli 35 anni è scomparso improvvisamente un campione che ha segnato un’epoca

Se il sogno di tutti quelli che cominciano a prendere in mano un pallone da football è arrivare nella NFL, lui l’aveva anche realizzato, diventando un grande protagonista. Ecco perché ora lo sport e i tifosi statunitensi piangono un grande campione.

La notizia è arrivata come una mazzata, ma è stata confermata da più fonti. A soli 35 anni Ryan Mallett, ex quarterback di diverse squadre nella Lega professionistica, è morto mentre nuotava nelle acque della Florida. Come ha riferito l’ufficio dello sceriffo nella contea di Okaloosa, in Florida i primi soccorsi sono stati allertati in spiaggia poco dopo l’ora di pranzo. Erano arrivate segnalazioni in base alle quale cui un gruppo di persone che stavano nuotando in mare aperto aveva enormi difficoltà a tornare a riva.

Una volta riportato in spiaggia, Mallett non ha però risposto alle cure. Secondo le testimonianze, sarebbe stato trascinato dalla forte corrente e nonostante il suo fisico molto allenato non è riuscito a salvarsi tornando sulla spiaggia. Così il personale medico, nonostante i tentativi di rianimarlo non ha potute fare altro che dichiararne la morte.

La notizia ha fatto subito il giro dei media americani ed è arrivata in particolare nei luoghi che aveva frequentato prima come giovane promessa e poi come professionista del football. Perché se oggi Mallett faceva l’allenatore alla White Hall High School in Arkansas, dove era nato, in realtà aveva girato tutto il Paese.

Il mondo dello sport piange la scomparsa di un campione, ha giocato con una leggenda

Ryan Mallett aveva giocato come qb titolare in Michigan ma poi si era trasferito all’Università di Arkansas dopo la sua stagione da matricola. Così era diventa5to una stella per Razorbacks nel 2009, lanciando per 3.624 yard e 30 touchdown. Aveva trascinato gli Hogs ad un record di 8-5 compresa la vittoria contro East Carolina nel Liberty Bowl.

L’anno successivo i New England Patriots lo hanno selezionato nel terzo round del Draft NFL 2010 e quindi è stato la prima riserva per diverse stagioni di una leggenda come Tom Brady. Complessivamente ha giocato sette stagioni nella NFL con i Patriots (2011-2013), Houston Texans (2014-2015) e Baltimore Ravens (2015-2017). In tutto 17 presenze (otto come titolare) con 190 passaggi completi su 345 tentativi per un totale di 1,835 yards e 9 touchdown.

Il cordoglio nel suo mondo è stato fin da subito profondo. “I New England Patriots sono profondamente rattristati nell’apprendere dell’improvvisa e inaspettata scomparsa dell’ex quarterback Ryan Mallett. I nostri pensieri sono con la famiglia Mallett, i suoi ex compagni di squadra e tutti coloro che piangono la sua perdita”, ha scritto la sua prima franchigia nella NFL per ricordarlo. Ma lo ha fatto anche Tom Brady che ha condiviso con lui la preparazione di tante partite decisive per la sua carriera. Su Instagram ha spiegato che se n’era andato un grande uomo e lo ringrazia per tutto quello che ha fatto.