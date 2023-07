Chiesa fuori dalla Juve: “Ha già l’offerta giusta”

Federico Chiesa non rientra più nel progetto Juve. I dirigenti bianconeri stanno cercando di venderlo per fare cassa e investire su nuovi profili

Dopo i molti problemi al ginocchio, in seguito alla rottura del legamento crociato, l’esterno della Nazionale non sembra essere tornato più ai suoi livelli. Ora c’è un’offerta che può mettere tutti d’accordo.

Dopo aver raggiunto l’accordo con Timothy Weah, figlio del grande George, la Juve fa le proprie valutazioni di mercato. Timothy è un classe 2000 e a 23 anni ha già messo in mostra tante qualità del suo repertorio. Punto di forza del Lille, può giocare da esterno di attacco o di centrocampo. Un ruolo in cui la Juventus deve fare qualcosa, visto che Angel Di Maria ha salutato la compagnia dopo un solo anno.

Oltre all’argentino c’è anche un altro esterno che potrebbe salutare Torino nelle prossime settimane. Stiamo parlando di Federico Chiesa, ampiamente al di sotto del suo rendimento nel corso dell’ultima stagione. Il suo rientro in campo è stato ritardato a causa dei molti fastidi al ginocchio e da quando è riuscito a trovare continuità non ha comunque convinto.

Alti e bassi e la sensazione che non abbia più quello scatto bruciante che lo aveva reso un fattore anche in Nazionale. Secondo i piani che stanno studiando Manna, Cherubini e Calvo in vista del mercato, l’ex Viola può essere una carta importante da giocare per racimolare parecchi milioni da reinvestire.

Federico Chiesa, la Juventus lo lascia partire: “L’offerta giusta ce l’ha in tasca”

Allo stesso modo la pensa Luca Momblano, famoso giornalista esperto di cose bianconere che è intervenuto nella diretta Twitch di ‘Juventibus’. Secondo lui Chiesa potrebbe presto lasciare la Juve, anche perchè “ha già l’offerta giusta”.

Un’ammissione che ha lasciato perplessi molti tifosi bianconeri, combattuti dall’idea di perdere un giocatore dal talento purissimo. “Non dico che la sua volontà sia quella di lasciare la Juve, ma Chiesa ha già la soluzione in tasca“-. Indiscrezioni e voci che di certo non possono far piacere ai tanti tifosi che si augurano di poter costruire su di lui un futuro roseo.

Il giocatore vede il suo futuro incerto e sicuramente questa non è una notizia che fa piacere ai tifosi bianconeri. Tra le squadre interessate, che potrebbero rientrare in questo ragionamento di passi avanti, ci sono sia il Newcastle che il Bayern Monaco, entrambe in grado di sostenere una spesa di 60 milioni. La sensazione è che nelle prossime settimane anche Chiesa possa percorrere le orme di Sandro Tonali, un altro calciatore che ha lasciato il nostro campionato.