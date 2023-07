Diritti TV, terremoto in Serie A: cosa cambia dal prossimo anno

Un nuovo terremoto è atteso in Serie A in tema di diritti tv, andiamo a vedere cosa andrà a cambiare dal prossimo anno con tutte le novità…

Si attende una rivoluzione riguardante il campionato italiano di calcio e la possibilità di poterlo seguire, si valuta infatti quale possa essere la formula necessaria per trasmettere gli eventi e quali siano le emittenti interessate a tal proposito.

Negli ultimi anni vi era stato un cambiamento radicale con l’inserimento di una piattaforma per trasmettere gli incontri del torneo, vale a dire DAZN, prima con la visione di 3 incontri, poi ribaltando la situazione con Sky, facendo vedere tutte le partite del campionato italiano. Il futuro potrebbe però riservare delle sorprese, a partire dalla prossima stagione, la quale avrà inizio nel fine settimana tra il 18 ed il 20 agosto, per poi concludersi domenica 26 maggio.

Ci sarebbero infatti in ballo i diritti tv delle prossime annate calcistiche, in tal senso per il futuro si studiano diverse alternative, a partire da quella con Mediaset, la quale potrebbe sfruttare la rivoluzionaria ipotesi di trasmettere una partita in chiaro per ogni turno di Serie A previsto, ma si studia un’altra possibilità a sorpresa.

Diritti tv Serie A: Ultim’ora, nuovo terremoto in vista

Arrivati a questo punto ci sarebbero però dei problemi da un punto di vista economico, e qualora non si dovesse arrivare al miliardo di euro come richiesto dalla Lega. O anche avvicinare tale somma, la stessa Federazione aprirebbe ad uno scenario del tutto nuovo rispetto al passato.

Si tratterebbe di istituire da parte della stessa Lega Calcio di un Canale ufficiale, dove verrebbero tramessi gli incontri di ogni giornata di campionato, queste le ultime indiscrezioni arrivate da una delle ultime edizioni de Il Fatto Quotidiano. Al momento Dazn si sarebbe fermata a mezzo milione di euro come offerta. Sky ne avrebbe garantiti 100 mila, si andrebbe in quel caso alla conferma dei 10 incontri trasmessi dalla piattaforma e 3 match condivisi senza esclusiva.

Su tale distribuzione ci potrebbero essere delle modifiche con l’inserimento di Mediaset ed applicare a quel punto il pacchetto 6+3+1, ma le altre due emittenti non gradirebbero tale soluzione, in quanto si andrebbero ad indebolire i rispettivi pacchetti. Le prossime settimane risulteranno decisive per capire le sorti dei diritti tv inerenti agli incontri di Serie A nel prossimo futuro, in ballo ci sarebbe infatti il prossimo triennio o lustro del calcio italiano.