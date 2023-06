Wanda Nara versione femme fatale: occhio alle coronarie

Wanda Nara torna a brillare e lo fa con uno scatto social che ha fatto impazzire i suoi milioni di followers

Il mondo dello spettacolo ormai da diversi anni l’ha incoronata come una delle regine che, tanto sul web – tra un social e l’altro – quanto in televisione, continua a riscuotere un successo clamoroso. Su Instagram la bella argentina conta addirittura 16 milioni di fan.

E proprio sui social network che, praticamente tutti i giorni, Wanda attira l’attenzione mostrandosi più sexy e bella che mai. La conduttrice e modella sudamericana, con l’avvento dell’estate, ha letteralmente lasciato tutti a bocca aperta. Il suo profilo, numeri e likes alla mano, rimane tra i più ricercati a cliccati al mondo. Divenuta famosa per il matrimonio con l’ex attaccante del Barcellona Maxi Lopez, la 36enne di Buenos Aires è attualmente sposata con un altro calciatore.

Si tratta di Mauro Icardi, ex capitano dell’Inter reduce da una grande stagione con la maglia del Galatasaray. La vita privata della Nara è stata sempre al centro di chiacchiericcio e pettegolezzi: circa un anno fa, un evento a dir poco spiacevole per l’argentina. Wanda Nara ha infatti scoperto il tradimento che il marito le ha riservato con l’attrice China Suarez. Un rapporto che, tra alti e bassi, prosegue in ogni caso: i suoi followers, al di là del futuro con Icardi, le hanno fatto sempre sentire grande vicinanza.

E nonostante la vita le abbia riservato questo ultimo brutto periodo, la modella ha macinato successi su successi in ambito lavorativo. Nel mondo dello spettacolo, in Italia, è stata a lungo una presenza costante. La sua bellezza ed il suo charme l’hanno portata ad apparire come opinionista in trasmissioni importanti quale il ‘Grande Fratello Vip’ ed il programma sportivo, condotto da Pierluigi Pardo, ‘Tiki-Taka’.

Wanda Nara scottante: sui social i fan sono scatenati

Una presenza magnetica e monopolizzante, manco a dirlo, per la sua infinita bellezza. Wanda Nara anche a casa sua è tutt’ora tra i personaggi più amati. Ha condotto con successo l’ultima edizione di Masterchef Argentina, dimostrandosi decisamente all’altezza e facendo affezionare il pubblico alla sua persona.

Nelle ultime ore il web è insorto per l’ultimo scatto che ha lasciato tutti senza fiato. Su Instagram, infatti, Wanda Nara è apparsa più sensuale che mai. Un sex appeal quasi imparagonabile, in un’istantanea che ha fatto avvero girare la testa ai più. Una bomba sexy le cui curve esplosive sono sotto gli occhi di tutti.

Wanda si mostra e lo fa con un’aderentissima tuta leopardata, mordicchiando un guanto in pelle nera, a testimonianza di una carica erotica invidiabile. La moglie di Icardi non lascia spazio alla fantasia dei followers che in un lasso di tempo decisamente breve hanno invaso il suo profilo di commenti coloriti ed una marea di likes.