Calciomercato: dalla Nazionale tedesca alla Serie A, intesa raggiunta

Il calciomercato della Serie A sta faticando ad entrare nel vivo dal momento che le risorse economiche sono limitate. Nonostante ciò, però, un club è pronto a chiudere un colpo sicuramente importante, dal momento che è in arrivo un affare che vede protagonista il giocatore della Nazionale tedesca.

Come è noto, la Serie A sta vivendo una fase in termini economici molto delicata. Tutti i club, infatti, grosso modo stanno già iniziando ad impostare le prime operazioni. Prima di procedere alla chiusura, però, hanno bisogno di vendere per poter reinvestire, non avendo fondi in termini economici da cui attingere. Un colpo in arrivo, però, può cambiare in parte gli equilibri. E’ in arrivo, infatti, il colpo che può far felici i tifosi ed anche gli addetti ai lavori. Si tratta del profilo giusto per il club ed a conferma di ciò c’è il fatto che si tratta di un profilo ampiamente nel giro della Nazionale tedesca.

Serie A, arriva il nazionale tedesco

E’ tempo di movimenti importanti in Serie A, dal momento che stanno iniziando ad arrivare le prime cessioni di un certo profilo. E di conseguenza arrivano i fondi necessari per puntellare le varie rose. In particolar modo sta per arrivare un profilo interessante e che arriva direttamente dalla Nazionale tedesca.

Si tratta di Robin Koch, difensore centrale di proprietà del Leeds e da tempo anche nel giro della Nazionale tedesca. In Premier League ha confermato quanto di buono fatto in Bundesliga, in particolar modo con il Friburgo. Prelevato per una cifra che si aggira intorno ai 13 milioni di euro, la sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni. Potrebbe, però, subire una netta riduzione dal momento che il Leeds è retrocesso ed il suo ingaggio è troppo pesante per la Championship. Il Napoli ci sta seriamente pensando dal momento che è stato identificato come sostituto di Kim Min-Jae.

Calciomercato: Koch al Napoli

A fare il suo nome in ottica Napoli è il Corriere dello Sport. Gli azzurri, come è noto, stanno per salutare Kim, pronto a firmare con il Bayern Monaco. Si tratta di un addio pesante, ma per esperienza e qualità Koch può fare al caso di Rudi Garcia. Classe 1996, ha collezionato 36 partite in questa stagione sfortunata per il Leeds. Ha il contratto in scadenza nel 2024 ed anche questo potrebbe contribuire ad abbassare la sua valutazione.